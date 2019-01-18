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Агент ФСБ сдался СБУ
18 января 2019 | 15:58
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Он сделал это после того, как ему предложили взорвать нефтепровод.
Сотрудники Службы безопасности Украины выявили одессита, сотрудничавшего с агентурной сетью подконтрольного российским спецслужбам антиукраинского центра, которому предлагали совершить теракт на нефтепроводе Одесса-Броды. Как сообщает в пятницу пресс-центр СБУ в Facebook, гражданина Украины постепенно вовлекали в преступную деятельность в пользу врага, переходя от простых, на первый взгляд, и невинных задач к более сложным.
“Мы установили, что мужчина систематически ездил в оккупированный АР Крым и непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, где встречается с братом, бывшим активистом “Куликова поля” и действительным координатором пророссийского “подполья” Одесской области, объявленным в розыск. Во время этих вояжей одессит сначала получал простые поручения, как передача гонораров модераторам антиукраинских сообществ в соцсетях, создание “ботов” и другие мелкие задачи”, — рассказали в СБУ.
В ходе этих поездок его знакомили с другими кураторами антиукраинского центра и постепенно готовили к более крупным делам.
“И вот, когда за денежное вознаграждение ему предложили совершить теракт на нефтепроводе Одесса-Броды, стало не до шуток. После отказа выполнить преступное задание он вернулся на родину”, — сказано в сообщении.
Как отметили в СБУ, сейчас одессит активно сотрудничает с украинскими правоохранителями и дает показания о противоправной деятельности участников центра.
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