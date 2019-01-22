В Винниках закрыли все игорные заведения

Нелегалы маскировались по вывескам "Национальных лотерей", но жители Винников совершили рейд по незаконным точкам, зафиксировали работу игровых автоматов на скрытую видеокамеру и вызвали полицию.

Полиция, прибывшая по вызову, не смогла провести осмотр помещений. В этом им отказали владельцы точек. Впрочем, правоохранители опечатали заведения и открыли уголовное производство.

По данным СМИ, в одном из этих игорных заведений боец АТО проиграл свой земельный участок.

Сообщается, что кроме алкоголя клиентов угощали кофе и сигаретами. При условии, что игрок сделает ставку более 200 грн.

Напомним, Львов объявил войну заведениям "Национальной лотереи". В мэрии предупредили о проверке всех учреждений и объявили просьбу к владельцам помещений, арендуемых "Национальной лотереей", разорвать договоры.

Кроме того, у заведений "Национальной лотереи" анонсировали социальную рекламу с надписями, что ведутся запрещенные азартные игры.

Официальный Львов в лице мэра Андрея Садового также раскритиковал правоохранителей, которые, по его словам, "крышуют" все это беззаконие в городе.

"Полиция не выезжает в такие заведения на вызовы, а депутаты в Верховной Раде получают от этого бизнеса сверхприбыль", - отметил Садовый, вероятно, имея в виду депутата Александра Третьякова, которого СМИ не раз связывали с "Национальной лотереей".