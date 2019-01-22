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В Винниках закрыли все игорные заведения
22 января 2019 | 17:22
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Три из трех игорных заведений, что до недавнего времени действовали в Винниках, прекратили свою деятельность. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП во Львовской области.
"На сегодня игорные заведения не работают", - сообщили в полиции. О работе игорных заведений правоохранители узнали от активистов.
Нелегалы маскировались по вывескам "Национальных лотерей", но жители Винников совершили рейд по незаконным точкам, зафиксировали работу игровых автоматов на скрытую видеокамеру и вызвали полицию.
Полиция, прибывшая по вызову, не смогла провести осмотр помещений. В этом им отказали владельцы точек. Впрочем, правоохранители опечатали заведения и открыли уголовное производство.
По данным СМИ, в одном из этих игорных заведений боец АТО проиграл свой земельный участок.
Сообщается, что кроме алкоголя клиентов угощали кофе и сигаретами. При условии, что игрок сделает ставку более 200 грн.
Напомним, Львов объявил войну заведениям "Национальной лотереи". В мэрии предупредили о проверке всех учреждений и объявили просьбу к владельцам помещений, арендуемых "Национальной лотереей", разорвать договоры.
Кроме того, у заведений "Национальной лотереи" анонсировали социальную рекламу с надписями, что ведутся запрещенные азартные игры.
Официальный Львов в лице мэра Андрея Садового также раскритиковал правоохранителей, которые, по его словам, "крышуют" все это беззаконие в городе.
"Полиция не выезжает в такие заведения на вызовы, а депутаты в Верховной Раде получают от этого бизнеса сверхприбыль", - отметил Садовый, вероятно, имея в виду депутата Александра Третьякова, которого СМИ не раз связывали с "Национальной лотереей".
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