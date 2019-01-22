ТЕМА

В Винниках закрыли все игорные заведения

22 января 2019 | 17:22

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Три из трех игорных заведений, что до недавнего времени действовали в Винниках, прекратили свою деятельность. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП во Львовской области.


"На сегодня игорные заведения не работают", - сообщили в полиции. О работе игорных заведений правоохранители узнали от активистов.

Нелегалы маскировались по вывескам "Национальных лотерей", но жители Винников совершили рейд по незаконным точкам, зафиксировали работу игровых автоматов на скрытую видеокамеру и вызвали полицию.

Полиция, прибывшая по вызову, не смогла провести осмотр помещений. В этом им отказали владельцы точек. Впрочем, правоохранители опечатали заведения и открыли уголовное производство.

По данным СМИ, в одном из этих игорных заведений боец АТО проиграл свой земельный участок.

Сообщается, что кроме алкоголя клиентов угощали кофе и сигаретами. При условии, что игрок сделает ставку более 200 грн.

Напомним, Львов объявил войну заведениям "Национальной лотереи". В мэрии предупредили о проверке всех учреждений и объявили просьбу к владельцам помещений, арендуемых "Национальной лотереей", разорвать договоры.

Кроме того, у заведений "Национальной лотереи" анонсировали социальную рекламу с надписями, что ведутся запрещенные азартные игры.

Официальный Львов в лице мэра Андрея Садового также раскритиковал правоохранителей, которые, по его словам, "крышуют" все это беззаконие в городе.

"Полиция не выезжает в такие заведения на вызовы, а депутаты в Верховной Раде получают от этого бизнеса сверхприбыль", - отметил Садовый, вероятно, имея в виду депутата Александра Третьякова, которого СМИ не раз связывали с "Национальной лотереей".



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Співробітники одного із спецпідрозділів міліції на території Національного спортивного комплексу Олімпійський під час тактико-спеціальних навчань особового складу Київського гарнізону міліції та внутрішніх військ МВС України з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату ЄВРО-2012 з футболу, в Києві у четвер, 3 липня 2008 р. У навчаннях взяли участь керівники управлінь громадської безпеки та командири підрозділів міліції особливого призначення Беркут ГУМВС, УМВС України всіх регіонів. Фото Олени Старостенко / УНІАН
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100