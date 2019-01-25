Саморазвитие — или смерть! Как родилась индустрия «личностного роста» и куда она нас привела 25 января 2019 | 08:44 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Раньше ради успеха в земной жизни нужно было продать душу, но сегодня можно обойтись банкнотами. Культ самореализации, погони за славой, деньгами и «лучшей версией себя» взвинтилежегодный оборот мирового рынка тренингов по личностному росту до $ 8,5 млрд. Индустрия успеха достигла впечатляющих — и катастрофических масштабов. Как работает рынок позитивного мышления — и почему оно само не работает?

«Отцы-основатели» науки успеха Многие полагают, что появление культа успеха напрямую связано с так называемой американской мечтой, что американская мечта — это и есть успех, воплощенный в деньгах. Однако это утверждение далеко от правды. Впервые словосочетание «американская мечта» упоминается в «Эпосе Америки» — увесистой книге Джеймса Адамса, которую он написал в 1931 году. В ней автор пишет, что у народа США есть «американская мечта о стране, где жизнь каждого человека будет лучше, богаче и полнее, где у каждого будет возможность получить то, чего он заслуживает». Этот постулат восходит к тексту Декларации независимости, в которой сформулирован базовый принцип устройства жизни в Америке, где каждый гражданин наделен «определенными неотчуждаемыми правами», в том числе «жизнью, свободой и стремлением к счастью». Это стремление к счастью — и есть американская мечта, и в этом всегда была ее красота — всё же счастье куда более глубокое и широкое понятие, чем возможность заработать побольше денег. Создатели Декларации независимости — религиозные люди, к слову, — это отлично понимали. Свой прагматический смысл «американская мечта» приобрела позднее, когда США стали бурно развиваться, превратившись в страну возможностей, где каждый человек мог разбогатеть, если приложит необходимое количество усилий. Имидж страны возможностей у Америки сохранился до сих пор: все мы знаем десятки историй известных людей, которые начинали с «доллара в кармане», а затем стали миллионерами. Эндрю Карнеги, Джордж Сорос, Опра Уинфри, Ральф Лорен — список можно продолжать едва ли не бесконечно. Как стать богатым и причем здесь Бог «Отцом-основателем» науки саморазвития и достижения заветных целей стал Уоллес Уоттлз, родившийся в 1860 году. Выходец из небогатой фермы в штате Иллинойс, он получил образование в американской сельской школе, где в начальных классах детей учили читать, считать и писать, а в средних классах давали знания по геометрии и истории США. Уоттлз был увлекающимся человеком и любил читать: по собственному желанию он познакомился с работами Декарта, Шопенгауэра, Гегеля, Сведенборга, Эмерсона и многих других философов. Все это, как позднее писала его дочь, Флоренс, привело Уоттлза к пересмотру взглядов на жизнь: он примкнул к движению «Новая мысль», как раз набиравшему силу во второй половине XIX века. Идейная концепция этого полурелигиозного движения строилась на одном ключевом принципе: всё, что существует в нашем мире, — это и есть Бог или проявление Его божественной сущности. Человеческая мысль — частица этой божественной энергии, а значит, каждый индивид может использовать мысль в качестве инструмента для достижения собственного блага. Уоттлз, который всегда имел большие общественные амбиции, многое почерпнул из учения «Новой мысли» и после поражения на выборах 1908 года в Конгресс, куда он выдвигался от Социалистической партии США, написал книгу «Наука стать богатым». Она была опубликована в 1910 году, за год до его смерти, и в ней заметно, какое значительное влияние на Уоттлза оказала «Новая мысль»: Мысль — единственная сила, способная создать реальные материальные богатства из бесформенной материи. Вещество, из которого состоит всё, — это материя, которая мыслит, и мысль о форме создает в этой материи форму. И далее: Вселенная желает, чтобы у вас было всё, что вы хотите иметь. Природа одобряет ваши планы. Всё от рождения для вас. Поверьте в то, что это правда. А вот, что он думает о развитии: Цель всей жизни — развитие, и всё, что живет, имеет неотъемлемое право на всё развитие, которого оно способно достичь. Право человека на жизнь означает его право свободно и неограниченно пользоваться всем, что может быть необходимо для полнейшего умственного, духовного и физического развития; или, иными словами, его право быть богатым. Книга «Наука стать богатым» имела такой колоссальный успех, что сделала имя Уоттлза знаменитым на всю страну, а его труд повлиял на многих авторов пособий по саморазвитию в будущем. Так, создательница нашумевшей книги «Секрет», Ронда Берн, неоднократно говорила, что текст Уоттлза вдохновил ее. Помимо нее, книгу хвалил также и Тони Роббинс. Когда в 2007 году «Наука стать богатым» была переиздана, она мигом разлетелась по США тиражом в 75 000 экземпляров, став бестселлером даже 100 лет спустя. Как родился культ успеха Прямым наследником идей Уоттлза стал Наполеон Хилл, который начал работать над своей книгой «Думай и богатей» в 1908 году. Если верить легенде, которую рассказывал он сам, стартом его труда послужило желание провести ряд интервью с наиболее состоятельными американцами, чтобы позднее написать о каждом небольшой очерк и, возможно, найти что-то общее между ними. Начать он решил с первого в истории США миллиардера, Эндрю Карнеги, который, по словам Хилла, так загорелся его идеей, что предложил развить проект до «книги успеха» — то есть, проанализировав жизненный путь богатых людей, сделать пособие по зарабатыванию денег. Правда это или нет, уже не так важно: главное, что книга Хилла, опубликованная в 1937 году, так же, как некогда труд Уоттлза, стала бешено популярной: к 1970 году в мире было продано 20 000 000 ее экземпляров. При этом ничего принципиально нового, само собой, он не говорил: по сравнению с тем же Уоттлзом его советы разве что стали еще более конкретными, а текст — ближе к реальному пособию. Вот, например, 6 шагов, по Хиллу, которые приведут человека к богатству: Определите точное количество денег, которое Вы хотели бы иметь. Недостаточно сказать: «Я хочу иметь много денег». Будьте педантичны. (Ниже, в соответствующей главе, поясняется, почему с психологической точки зрения так важна цифра.) Честно скажите себе, чем Вы готовы заплатить за богатство, которого желаете. (Бесплатно ничего не бывает, не так ли?) Наметьте срок, к которому Вы уже будете обладать этими деньгами. Составьте конкретный план выполнения Вашего желания и начинайте действовать немедленно, независимо от того, готовы Вы реализовать его или нет. Запишите всё: количество денег, время, к которому Вы хотите их иметь, чем Вы готовы жертвовать в обмен, план приобретения денег. Каждый день — перед отходом ко сну и утром — читайте вслух свои записи. Читая, представьте, почувствуйте и поверьте в то, что деньги уже Ваши. Кстати, именно Хилл одним из первых основал фонд своего имени для популяризации собственных идей, где подготовленные им специалисты занимались обучением людей «науке успеха» — уже в пожилом возрасте, в 80 лет, он открыл и «Академию личных достижений». Также Хилл — автор знаменитого выражения «и бедность, и богатство рождаются в голове», которое так любят повторять различные гуру и коучеры в наши дни, упрекая бедных в их бедности. Сторонником идеи, что многое в нашей жизни зависит от силы слова, был и другой мастодонт «школы успеха» — Дейл Карнеги, с трудами которого, кажется, знаком едва ли не каждый человек на планете. Свой путь к славе он начал с обучения людей ораторскому мастерству — благодаря ему это занятие стало так популярно в Америке 1930–1940-х, что молодые люди буквально грезили о шансе пойти на подобные занятия. Без них, как думали многие, невозможно пробиться в лучшую жизнь. Культ ораторских курсов просочился даже в литературу. Так, в пьесе «Стеклянный зверинец» (1944) Теннеси Уильямс пишет, что важное достоинство Джима О’Коннора, перспективного жениха одной из героинь произведения, — как раз курсы ораторского мастерства, которые он посещает, — мать его потенциальной невесты говорит об этом буквально с придыханием. В отличие от своих коллег, которые в основном советовали настраивать себя на удачу путем повторения неких «мантр», Карнеги не стал ограничиваться лишь этим и написал ряд книг, весьма полезных с чисто практической точки зрения — а уж для чего их применить, он предоставил решать читателю: «Поступайте так, как если бы вы были уже счастливы». «Никогда не женитесь, прежде чем не поцелуете Камень Лести. Хвалить или не хвалить женщину до женитьбы — это дело вашего желания. Но хвалить ее после женитьбы — это уже необходимость и даже, если хотите, вопрос личного благополучия. Супружеский кров не место для прямолинейности. Это поле для дипломатии». «Тайна наших несчастий в том, что у нас слишком много досуга для того, чтобы размышлять о том, счастливы мы или нет». Во время подготовки своих трудов он обращался к работам многих видных мыслителей своего времени — в частности, того же Виктора Франкла, который много работал со словом, но не с точки зрения некой «божественной энергии», а психологии. Беда Карнеги заключалась лишь в том, что в человеке он видел некоего робота или даже куклу, которой можно управлять, дергая за определенные ниточки — с помощью жестов, поведения, набора слов. Это полное отрицание души (простите за банальность) несколько раз сыграло с ним злую шутку: когда он писал книгу «Семь правил для счастливого брака», от него ушла его первая жена. А когда он стал пропагандировать теорию о том, что большинство болезней у человека появляются от «накрученных мыслей», у него обнаружили болезнь Ходжкина, а многие друзья и родственники отвернулись от него, так что умирал он в одиночестве: некоторые даже утверждают, что причиной его смерти является самоубийство. Однако Дейлу Карнеги удалось создать несколько нетленных мировых бестселлеров, а также основать компанию Dale Carnegie Training, которая успешно существует до сих пор и работает по всему миру. Если бы не он, сегодня полки магазинов не ломились бы от многочисленных книг по психологии «для чайников», которые так бодро сочиняют бесчисленные авторы, просто переписывая труды Карнеги. От продаж к личностному росту В Европе мода на тренинги пришла уже после войны: восстанавливая Старый Свет, Америка импортировала на континент многие свои привычки. Первоначально речь шла только о профессиональных и финансовых тренингах — так уже в 1946 году Ханс Гольдман провел в Швеции свой первый тренинг с говорящим названием «Как продавать больше в послевоенной Европе». Ну а вслед за Старым Светом к новой моде подтянулся и весь мир. Постепенно на смену специальным тренингам пришли занятия по личностному росту: как только развитие экономики позволило людям задуматься о чем-то еще, кроме восстановления своих разрушенных стран. К слову, впоследствии Ханс Гольдман стал основателем одной из известнейших международных компаний по тренингам — Mercuri International: именно она в 1990-х первой пришла и на российский рынок, где эта ниша была еще никем не занята. Своеобразного пика — и новый толчок к развитию — учение об успехе получило в 1960–1970-х годах, когда исследования Мартина Селигмана положили начало позитивной психологии. В ходе одного из экспериментов он поместил собак в клетки и после сильного звукового сигнала давал животным короткий и слабый разряд тока. Его собаки избежать не могли, что бы они ни делали. Затем Селигман перевел их в другие клетки, где их активность могла бы спасти их от удара током, однако в новых клетках они не стали пытаться предпринимать усилий для своей защиты, только лишь скуля после звукового сигнала в ожидании разряда. Селигман, основываясь в том числе на этом эксперименте, ввел в психологию понятие «выученной беспомощности» — для ситуаций, когда животное (или человек) перестает пробовать улучшить свою жизнь, пройдя через несколько неудач. В том числе и для развития в людях уверенности и прочих положительных качеств Селигман и занялся разработкой так называемой позитивной психологии. Она должна была пестовать лучшие свойства человека — в противовес привычной психологии, занимавшейся коррекцией негативных проявлений личности: депрессивности, раздражительности и т. д. Спустя короткое время после рождения позитивной психологии сперва специалисты, а затем журналисты и различные эксперты-популяризаторы заговорили со страниц газет и журналов о пользе позитивного мышления, о важности радостного взгляда на мир, о необходимости прощать своих обидчиков в прошлом, чтобы с уверенностью смотреть в будущее. Подобный взгляд оказался столь популярным, что даже сегодня, через несколько десятков лет, открыв любой глянцевый журнал, мы сможем найти всё то, о чем говорила позитивная психология еще в 1970-х годах: «8 ценных привычек позитивного человека», «Думай правильно: как избавиться от негативных мыслей?», «5 простых шагов к успешной карьере» и т. д. Вслед за таким успехом появились и новые авторы, которые с радостью стали раскрывать своим читателям секреты личностного и финансового роста. Большинство подобных писателей видят причину чьего-то неуспеха в самом человеке, а не в обстоятельствах вокруг — вообще, это любопытно, как ловко культ индивидуализма обернулся против нас. Коучи и гуру тренингов не дают человеку ни одного шанса для оправдания собственной неудачи обстоятельствами: ему внушают, что он и только он виноват в своих бедах. Так, Маршалл Голдсмит, труды которого переведены на 30 языков, пишет в книге «Триггеры. Формируй привычки — закаляй характер»: «Мы большие мастера в поиске козлов отпущения и так же умело даем себе индульгенцию за свои недостатки. Мы редко виним себя за ошибки или плохой выбор, ведь так просто возложить вину на окружение. Как часто вы слышали, что коллега принимает ответственность за свои промахи со словами „Ну что за невезение!“? Вина всегда где-то снаружи и никогда внутри». На этом поприще достаточно трудно сказать что-то новое, поэтому тот же Голдсмит, например, ввел новый термин “mojo” и даже написал целую книгу о том, что же это такое — «Mojo: как его получить, как его сохранить и как вернуть, если вы его потеряли». Она написана по всем правилам подобных трудов, не зря ее раскупают, как горячие пирожки: как и положено, она начинается с предисловия с благодарностями близким и друзьям, которые демонстрируют зашкаливающий уровень счастья самого Годсмита. Жена и несколько детей обязательно «любящие», сотрудники издательства — «прекрасные», друзья — «замечательные», а обычные люди, помогавшие Голдсмиту советом, — «одухотворенные». После перечисления благодарностей автор, наконец, дает определение новому термину, который отсылает нас всё к той же позитивной психологии: Моджо играет важную роль в нашем стремлении к счастью и смыслу, поскольку при этом достигаются две простые цели: вам нравится то, что вы делаете, и вы готовы это демонстрировать. Эти цели формируют мое операционное определение: Моджо — это положительное отношение к тому, что вы делаете в данный момент, возникающее внутри вас и выплескивающееся наружу. От личностного роста к росту капитала Большим успехом в 1990–2000-е стали пользоваться и книги другого популярного мотивационного автора, Брайана Трейси. Как свидетельствует его биография, он родился в небогатой семье и даже не закончил школу — бросил ее, чтобы начать работать разнорабочим на пароходе, который совершал кругосветные путешествия. После турне по миру он устроился специалистом по продажам в одну американскую фирму и вскоре стал ее вице-президентом. Попутно Трейси анализировал свой жизненный путь и путь своих коллег, вырабатывая принципы успеха, которые и легли в основу многих его будущих книг и семинаров. В 1981 году он запустил обучающий проект The Phoenix Seminar, а в 1985-м на рынке появляются его кассеты под названием «Психология достижений». Курс прогремел на весь мир, поэтому не стоит удивляться, что Трейси решил монетизировать свою популярность: он написал порядка 60 книг, самой знаменитой из которых стала книга «Выйди из зоны комфорта», проданная тиражом в 1 250 000 экземпляров. Наконец, в 1990-х начинается взлет и другого выдающегося тренинг-гуру, Тони Роббинса, о котором вся Россия узнала в 2018-м. Цены на его билеты достигли впечатляющих цифр — вплоть до 500 000 рублей за возможность лично прикоснуться к Тони — хотя принципиально он ничем не отличается от своих предшественников, разве что харизмой. Зато он куда агрессивнее: в одном из своих промороликов Роббинс убедительно произносит фразу, претендующего на лозунг «нового дивного мира»: «Саморазвитие — или смерть». Звучит угрожающе. Интересно, что в «нулевые» и уже в наши дни слава пришла к таким книгам, как «Секрет» Ронды Берн, где от человека уже даже не требуется выходить из той самой зоны комфорта. Достаточно лишь правильно формулировать свой запрос во Вселенную. Совершив круг за сто лет, наука по достижению собственных целей вернулась к тому, с чего начинала, — то есть к трудам Уоллеса Уоттлза. Справедливости ради стоит сказать, что не только с Запада приходят тренинг-гуру. Учат этому и гости с Востока — еще с 1960–1970-х годов. Мода на загадочных и глубокомысленных йогинов в наши дни докатилась даже до России: так, в прошлом году в «Сбербанке» гордились тем, что пригласили к себе на тренинг небезызвестного индийского мудреца Садхгуру. Он любит давать советы, с которыми уж точно не поспоришь, например: «Если вы не будете делать правильные вещи, то с вами не произойдут правильные вещи». Есть ли в идее саморазвития что-то конструктивное Не стоит думать, что все разговоры о саморазвитии — это профанация чистой воды. На эту тему рассуждали многие выдающиеся мыслители. В частности, Густав Юнг с его теорией индивидуализации видел всю важность стремления человека достичь целостности и баланса своего «я». В какой-то степени продолжателем его мыслей был и Даниэль Левинсон, который ввел понятие «мечты», подразумевая под ним личное развитие человека под влиянием собственных устремлений. Однако наиболее серьезный вклад в этой области принадлежит Абрахаму Маслоу: в своих размышлениях он оперировал другим термином: «самоактуализацией». По Маслоу, самоактуализацией можно назвать стремление человека к наиболее полному выявлению и развитию своих личностных возможностей. Именно его исследования послужили основой для будущего формирования позитивной психологии, однако он сам не призывал считать оптимистический взгляд на мир общей нормой — он понимал, что это было бы неправильным. Кроме того, само понятие нормы вызывало у него сомнения: «то, что мы в психологии называем „нормой“, на самом деле является психопатологией серости», — говорил он. Маслоу был уверен, что у всех людей — разные цели и ценности, и поэтому, например, зарабатывание денег не может быть предметом мечтаний для каждого человека: «Я вижу большую опасность в возрождении, в новой и более изощренной форме, древней привычки отождествлять психическое здоровье со способностью приспосабливаться — к реальности, к обществу, к другим людям. То есть подлинным или здоровым человеком будет считаться не автономный, живущий по своим интрапсихическим, не зависящим от окружения законам; не отличный от своего окружения, независимый от него или противостоящий ему индивид, а индивид, способный, например, влиться в свое окружение, будучи адекватен и компетентен по отношению к нему, индивид, способный справляться с навязанными извне задачами, индивид, способный, хорошо воспринимая окружение, быть с ним в хороших отношениях и добиваться успеха, как его понимает окружение». — Абрахам Маслоу, «Психология бытия» И еще: «В моей практике было несколько случаев, когда я вынужден был признать, что патологическая симптоматика (апатия, утрата смысла жизни, неудовлетворенность собой, общая соматическая депрессия, интеллектуальная деградация, деградация вкусов и т. п.) у людей с достаточно развитым интеллектом была вызвана исключительно одной лишь необходимостью прозябать на скучной, тупой работе. Несколько раз я пробовал воспользоваться подходящими случаю методами когнитивной терапии (я советовал пациенту поступить на заочное отделение университета или сменить работу), и представьте себе, это помогало». — Абрахам Маслоу, «Мотивация и личность» При этом Маслоу отнюдь не считал, что способность самоактуализироваться есть у всех — согласно его теории, на это способны лишь 1 % от всего населения земли. Это значит, что потребность в бесконечном саморазвитии и некоем грандиозном успехе есть далеко не у всех. В своих рассуждениях Маслоу значительно опередил свое время. Чем-то его взгляды можно связать с исследованиями французского философа и социолога Пьера Бурдье, который полагал, что человек, в общем, неплохо и сам понимает, какое положение в обществе он вполне честно может занять, а какое будет ему «не по зубам». Соответственно, счастливым его вряд ли сделает пресловутый совет «выйти из зоны комфорта». Он может поддаться ему под давлением общества, одержимого успехом, но в результате, скорее всего, достигнет лишь разочарования — свою-то зону комфорта он покинул, а вот до новой «тихой гавани» не добрался. Кто еще критиковал позитивное мышление Множество противников существовало не только у философии успеха но и у отдельных его эпигонов. Например, Эверетт Лео Шостром был ярым противником Дейла Карнеги и даже написал книгу «Человек-манипулятор», которую в народе прозвали «Анти-Карнеги». Он указывал на то, что вечное движение вперед, равно как и восприятие мира сквозь розовые очки, приводит скорее к усталости и неправильным поступкам, а не к счастью. Шостром в лучших традициях толстовства призывал едва ли не к недеянию как средству спасения для человека: «С детства в нас воспитывают уважение к бурной деятельности, усилиям и тяжелой работе. Однако не будем забывать о ценности смирения и снятия усилия, что, безусловно, можно считать глубоко укоренившимся человеческим качеством, которое помогает человеку испытать немалое удовлетворение. „Снятие усилия“, или смирение, Джеймс Бугенталь определял как „добровольное согласие без усилия и старания, без нарочитой концентрации и без принятия решений“. Он считает, что „снятие усилия“ — важнейшее условие для актуализирования». Под огонь критики периодически попадают и современные гуру тренингов. Так, в 2005 году Стив Салерно выпустил книгу «SHAM: Как движение самосовершенствования сделало Америку беспомощной», в которой он стремится разоблачить тренинг-индустрию с мировым оборотом средств в 8,5 млрд долларов. Он указывает на то, что абсолютное большинство посетителей различных тренингов затем вновь и вновь возвращаются на шоу своего гуру, чтобы испытать душевный подъем — то есть человек, возможно, получает на подобных представлениях дозу адреналина, однако это никоим образом не решает его накопившихся проблем. Не остались все эти тенденции и без внимания художественной литературы. Например, в 1999 году знаменитый английский писатель Кристофер Бакли выпустил отличную книгу под названием «Господин мой — брокер», полную сарказма и сатиры на всевозможные техники саморазвития. По сюжету главный герой, спившийся маклер с Уолл-стрит, решает отдохнуть от суеты в католическом храме. Однако и там ему не дают покоя: храм находится на грани разорения, и ему приходится использовать всё свое мастерство, чтобы превратить обитель в процветающее заведение. По пути он также решает написать книгу, в которой рассказывает о «семи с половиной законах духовно-финансового роста». Вот, кстати, парочка из них: «Важный вывод, непосредственно вытекающий из Второго закона: ЕСЛИ ВЫ ИДЕТЕ ПО НЕПРАВИЛЬНОМУ ПУТИ — ПОВЕРНИТЕ НАЗАД!» «Последний закон, поправкa к Седьмому закону: „Единственный способ разбогатеть при помощи книги о том, как разбогатеть, это написать ее:“ VII 1/2 …ИЛИ КУПИТЬ ЭТУ КНИГУ». Эпилог: мы так давно устали Далеко не все готовы ринуться в погоню за самореализацией, да и вообще — не каждый хочет вмешиваться в эти споры коучеров, гуру тренингов и специалистов по мотивации. К концу второго десятилетия XXI века люди устали: «быть лучшей версией себя», конечно, здорово, только вот в процессе погони за этим идеалом можно превратить свою жизнь в сущий ад. И это касается не только непосредственно самореализации: бунт против норм и стереотипов начался по всем фронтам: постепенно крушатся основы даже модной индустрии, которая, казалось бы, последней должна была сдать свои позиции, подкрепляемые вливаниями денежных средств из индустрии красоты. Однако, как говорил один известный поэт, «ничего нельзя удержать — ни зеленого на лиловом, ни треугольный вырез футболки, ни сломанный край зонта», и поэтому сегодня по планете с торжеством идет бодипозитив и культ «принятия себя таким, каков ты есть». Активные сторонники «здорового эгоизма», которые призывают наплевать на мнение окружающих и их представления об успехе, постепенно появляются по всему миру, и их слава быстро растет. В конце 2018 года книга российского психолога Павла Лабковского с говорящим названием «Хочу и буду» разошлась по стране тиражом в 550 000 экземпляров — беспрецедентная цифра. Лабковский возглавил бунт против навязываемых стереотипов, однако идеал, который он нам рисует, тоже пугает. После чтения его книги создается ощущение, что ничего важнее собственной персоны у человека просто быть не может — собственное «я» возносится на небывалую высоту: Никогда и ни от кого не терпите то, что вам неприятно. Приучайте себя сразу говорить о том, что вам не нравится. Ведь любой компромисс вынуждает вас делать то, что вы не хотите и не любите. А значит, делает вас несчастным. Наибольшего накала «проповедь» психолога достигает в момент, когда речь заходит о смысле жизни, которого, конечно, по Лабковскому просто нет, да и вообще такие мысли приходят в голову не от большого ума: Вопросы о смысле бытия возникают не от большого ума и зрелости, а именно потому, что человеку всё как-то не живется. Мешают какие-то установки, комплексы, особенности психики. Здоровые, психически благополучные люди не ставят перед собой ни таких вопросов, ни рациональных целей. И уж тем более не пытаются реализовать их любой ценой. Они наслаждаются эмоциональной стороной жизни! Просто живут. Вот так, легким движением руки Лабковский сметает со стола всех философов — с их веками споров, поисков, размышлений — и, кажется, сам плохо понимает, какую сомнительную услугу оказывает людям. Забавно, но эта новая картина бытия, где человеческое эго подвешено посреди совершенно бессмысленной пустоты, способна напугать даже сильнее, чем мир условного Тони Роббинса и Брайана Трейси, в котором хочется чесаться от постоянного страха что-то упустить или куда-то не успеть. Погоня за ускользающим успехом давала жизни хоть какое-то, пусть и иллюзорное, наполнение, а теперь что же остается нам всем — просто жить?.. Не так уж и много, если подумать. НОЖ



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * : также читайте Как я избавился от Google и что из этого вышло Юрий Назаров: "С момента установки видеокамер, были зафиксированы 1500 ДТП и более чем на 70% увеличилось раскрытие преступлений" Вам смерть стоическую или по-эпикурейски? Финансовые итоги 2018 года и прогнозы на 2019 Индивидуальное обучение: будущее, которое уже наступило ХОРОШИЕ НОВОСТИ