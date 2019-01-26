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На Закарпатье туристы из Киева попали под лавину, есть погибший
26 января 2019 | 14:30
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Об этом сообщается в субботу на сайте губернатора области Геннадия Москаля.
"В пятницу (25.01) под вечер в Раховском районе (Закарпатская область) трое 28-летних жителей Киева, которые проходили туристический маршрут у горы Стог, попали под снежную лавину. Двум мужчинам удалось самостоятельно выбраться из-под снежного покрова, третий, к сожалению, погиб", - говорится в сообщении.
По словам Москаля, перед восхождением на гору ребята связывались со спасателями и спрашивали, насколько безопасен этот маршрут.
"Им ответили дословно так: "Не идите, ибо похороны очень дорого обходятся!" Несмотря на предупреждение, все трое решили пойти в горы. Уже во время спуска они сорвали первую лавину, которая засыпала их до пояса. А потом сорвали вторую, которая засыпала их полностью", - рассказал председатель ОГА.
По его словам, один из ребят сумел самостоятельно выбраться из-под снега и помог откопать своего товарища. После чего оба откопали третьего, однако тот задохнулся под снегом.
"Ребятам пришлось переночевать со своим погибшим товарищем в палатке, только утром они смогли связаться с аварийно-спасательным отрядом. Оставив тело погибшего на месте, оба отправились к базе отдыха и на полпути встретились со спасателями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Сейчас жизнь киевлян в безопасности, вместе с группой спасателей они вернулись на место схода лавины, чтобы отыскать тело товарища", - рассказал Москаль.
Закарпатская ОГА обращается к туристам с просьбой быть максимально осторожными и слушаться рекомендаций спасателей.
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