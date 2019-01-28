Париж: проти "жовтих жилетів" протестують "червоні шарфи"

28 января 2019 | 08:57

распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в

Близько десяти тисяч людей у неділю, 27 січня, вийшли на вулиці Парижа на акцію проти насильницьких дій та вандалізму з боку "жовтих жилетів". Так звані "червоні шарфи" пройшлись маршем з Площі Нації до Площі Бастилії. Демонстранти скандували "Так демократії, ні революції" та махали прапорами Франції та Європейського Союзу. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Засновником руху “червоних шарфів” є інженер з Тулузи Лоран Сульє, який був незадоволений насильством з боку найбільш екстремально налаштованих “жовтих жилетів”. Багато з учасників акції повідомляли, що вони не проти “жовтих жилетів”, але втомлені масовими заворушеннями, які тривають у країні 11 тижнів поспіль. На демонстрації були присутні прибічники президента Еммануеля Макрона, які також незадоволені діями “жовтих жилетів”. “Є інші місця для обговорення цього, ніж вулиця. Ви не можете заблокувати країну і економіку, тому що ви вважаєте президента нелегітимним”, — заявив під час демонстрації сенатор партії Макрона Франсуа Патріа.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :