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Неправильно припаркованные авто начнут эвакуировать весной — Кличко
29 января 2019 | 14:49
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Закон, расширяющий возможности борьбы с нарушителями правил парковки, может на практике заработать в апреле этого года после завершения сертификации средств фото- и видеофиксации.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает "Интерфакс-Украина".
"Закон приняли, а для эвакуации машины и наложения штрафа нужна сертификация предметов фото- и видеофиксации. У нас начинается следующий круг хождения по мукам", – описал он причину задержки с имплементацией закона.
"Мы сейчас сертифицируем и надеемся, что уже в апреле полицейские будут оснащены, потому что эвакуировать машину можно только лишь при фото- и видеофиксации, в противном случае это не работает", – отметил Кличко.
Мэр подчеркнул, что параллельно город начинает внедрение программы парковок, к строительству и оборудованию которых намечено активно привлекать частный бизнес, что даст большой толчок для инвестиций.
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