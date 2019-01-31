КС може надати екс-суддям часів Януковича багатомільйонні компенсації (доповнено)

Про це Укрінформу повідомило поінформоване джерело.

"У четвер Конституційний суд розглядатиме питання відставки колишніх суддів Бауліна і Вдовіченка", - повідомило джерело. Наразі уже готове відповідне подання голови постійної комісії з питань етики КСУ Василя Лемака на ім'я голови суду.

Співрозмовник агентства наголосив, що розгляд подання про відставку Бауліна і Вдовіченка є неправомірним, оскільки їхні повноваження були припинені ще 3 червня 2017 року. Це означає, що вони уже два роки не є суддями, натомість, відповідно до ч. 2 ст. 149-1 Конституції, у відставку може бути звільнений лише діючий суддя.

Читайте також: Суддя Шевчук: а з ним на чолі люди повірять Конституційному суду?

За словами джерела, у разі ухвалення КСУ рішення про відставку Бауліна і Вдовіченка вони отримають вихідну допомогу у розмірі 4 млн грн кожен та щомісячне довічне грошове утримання у розмірі 180 тис. грн.

Баулін і Вдовіченко намагалися набути статусу судді КСУ у відставці у 2017 році. Вони подавали заяви на звільнення у відставку, але судді КСУ її не підтримали, і повноваження обох були припинені у зв'язку із закінченням строку їхніх повноважень. Причиною цього рішення у КСУ називають те, що Баулін і Вдовіченко були у числі тих суддів, відносно яких парламент 24 лютого 2014 року ухвалив постанову "Про реагування на факти порушення суддями Конституційного суду України присяги судді". Цим документом за порушення присяги були звільнені п'ятеро суддів, призначені за квотою ВР. Цим рішенням парламент також рекомендував суб'єктам призначення - Президенту та З'їзду суддів - звільнити інших суддів КСУ, у тому числі Бауліна і Вдовіченка.

Водночас у порядку денному суду на 31 січня розгляд цього питання не передбачений.

У прес-службі КСУ відмовилися прокоментувати цю інформацію. Голова суду Станіслав Шевчук не відповів на письмове запитання щодо ймовірності проведення у четвер спеціального пленарного засідання з розгляду цього питання. Його телефон також не відповідає.

Укрінформ

Пізніше стало відомо, що це питання зняте з розгляду.

Конституційний Суд зняв з порядку денного пленарного засідання у четвер, 31 січня, питання про відставку колишніх суддів Юрія Бауліна і Сергія Вдовіченка. У разі позитивного рішення КС ці судді мали отримати право на багатомільйонну компенсацію і довічне грошове утримання. Таке рішення було ухвалене сьогодні під час пленарного засідання КС. Пряма трансляція засідання велася в мережі Інтернет.