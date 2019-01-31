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КС може надати екс-суддям часів Януковича багатомільйонні компенсації (доповнено)
31 января 2019 | 13:26
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Конституційний суд України під час спеціального пленарного засідання у четвер, 31 січня, може розглянути питання про відставку колишніх суддів КСУ Юрія Бауліна і Сергія Вдовіченка. У разі позитивного рішення ці судді отримають право на багатомільйонну компенсацію і довічне грошове утримання.
Про це Укрінформу повідомило поінформоване джерело.
"У четвер Конституційний суд розглядатиме питання відставки колишніх суддів Бауліна і Вдовіченка", - повідомило джерело. Наразі уже готове відповідне подання голови постійної комісії з питань етики КСУ Василя Лемака на ім'я голови суду.
Співрозмовник агентства наголосив, що розгляд подання про відставку Бауліна і Вдовіченка є неправомірним, оскільки їхні повноваження були припинені ще 3 червня 2017 року. Це означає, що вони уже два роки не є суддями, натомість, відповідно до ч. 2 ст. 149-1 Конституції, у відставку може бути звільнений лише діючий суддя.
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За словами джерела, у разі ухвалення КСУ рішення про відставку Бауліна і Вдовіченка вони отримають вихідну допомогу у розмірі 4 млн грн кожен та щомісячне довічне грошове утримання у розмірі 180 тис. грн.
Баулін і Вдовіченко намагалися набути статусу судді КСУ у відставці у 2017 році. Вони подавали заяви на звільнення у відставку, але судді КСУ її не підтримали, і повноваження обох були припинені у зв'язку із закінченням строку їхніх повноважень. Причиною цього рішення у КСУ називають те, що Баулін і Вдовіченко були у числі тих суддів, відносно яких парламент 24 лютого 2014 року ухвалив постанову "Про реагування на факти порушення суддями Конституційного суду України присяги судді". Цим документом за порушення присяги були звільнені п'ятеро суддів, призначені за квотою ВР. Цим рішенням парламент також рекомендував суб'єктам призначення - Президенту та З'їзду суддів - звільнити інших суддів КСУ, у тому числі Бауліна і Вдовіченка.
Водночас у порядку денному суду на 31 січня розгляд цього питання не передбачений.
У прес-службі КСУ відмовилися прокоментувати цю інформацію. Голова суду Станіслав Шевчук не відповів на письмове запитання щодо ймовірності проведення у четвер спеціального пленарного засідання з розгляду цього питання. Його телефон також не відповідає.
Пізніше стало відомо, що це питання зняте з розгляду.
Конституційний Суд зняв з порядку денного пленарного засідання у четвер, 31 січня, питання про відставку колишніх суддів Юрія Бауліна і Сергія Вдовіченка. У разі позитивного рішення КС ці судді мали отримати право на багатомільйонну компенсацію і довічне грошове утримання. Таке рішення було ухвалене сьогодні під час пленарного засідання КС. Пряма трансляція засідання велася в мережі Інтернет.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на початку судового засідання голова КС Станіслав Шевчук запропонував зняти це питання з розгляду. "Питання, яке у нас було заплановано останнім, я пропоную перенести через поважну причину: хворіє декілька суддів. Це питання має вирішуватися повним складом суду", - сказав він.
У свою чергу суддя Микола Мельник у ході судового засідання заявив, що має заперечення щодо включення цього питання до порядку денного суду, оскільки для цього відсутні правові підстави.
"Я пропоную це питання до порядку денного засідання не включати, бо вважаю, що для розгляду Конституційним Судом питання про відставку Юрія Бауліна і Сергія Вдовіченка відсутні правові підстави", - зазначив суддя.
На це Шевчук відповів, що не був ініціатором винесення цього питання в порядок денний. "Цим займалася комісія", - наголосив голова суду.
Водночас суддя Ігор Сліденко заявив, що відповідне рішення комісії було сфальсифіковане: "Ви сказали, що це питання було ініційоване постійною комісією... Оскільки я приймав участь у цьому засіданні, то можу сказати, що ніяких таких рішень комісія не приймала. Ні спрямувати, ні рекомендувати. Голосування не відбулося, тобто ми маємо справу з сфальсифікованим документом. Оце підстава, щоб перенести це питання".
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