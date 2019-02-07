Роскосмос предлагает присоединить к России территорию Луны

07 февраля 2019 | 08:26

«Роскосмос» и РАН, обеспокоившись возможными спорами из-за лунных территорий с США и другими странами, предложили начать подготовку специалистов по космическому праву.

«Считать необходимым разработать план юридического обеспечения интересов Российской Федерации в потенциально возможных территориальных спорах и поручить профильным вузам (МГУ, РУДН и другим) подготовку необходимого числа специалистов по космическому праву», — говорится в совместном заявлении госкорпорации и РАН.



По мнению бывшего директора Института космических технологий РУДН Геннадия Райкунова, специалисты по космическому праву необходимы, чтобы, во-первых, давать ответ «коммерсантам в США и в других странах», которые «пытались и пытаются продавать участки на Луне». «Во-вторых, стоит вопрос о добыче полезных ископаемых на Луне, и возникает вопрос о том, как реагировать на их присвоение. То есть возникает ряд вопросов, которые не урегулированы на законодательном уровне», — пояснил эксперт.