НА ЕГО МЕСТЕ ТАК ПОСТУПИЛ БЫ КАЖДЫЙ

08 февраля 2019 | 09:48 , Олег Ельцов. ТЕМА

Умиляет всеобщее возмущение тем фактом, что кандидат в Президенты Гнап скрысил 15 тыщ евр у товарищей. Я понимаю, что украинский Президент должен был кристально чистым, иначе у него не хватит политической воли про всех нас позаботиться. Иногда представляю себе Джорджа Вашингтона со стальной политической волей во главе Нэньки-Украины. И что бы он смог сделать, когда у всех остальных этой воли нет и каждый хочет дать или взять, протянуть кума на теплое место, а «сильно умных» поувольнять к черту. И сможет ли Джордж Вашингтон работать за всех украинцев или хотя бы научить их работать так, как это делает каждый американец?..

А теперь представьте себя на месте Димы Гнапа, бесконтрольного осваивателя грантов. Давайте по-чесноку: многие бы устояли, чтобы не украсть у коллег 15 тысяч евро, если за это ничего бы не грозило?..

А теперь представьте себя в ипостаси кандидата в президенты, подробности прошлой жизни которого обсуждает вся страна: вы уверены, что вам нечего было бы стыдиться?..

Склоним колени, граждане, перед нашими кандидатами, которые отличаются от нас только тем, что им хватило наглости выдвинуть свои кандидатуры, зная, что про их маленькие коррупционные тайны узнают конкуренты и донесут до избирателя.