ТЕМА

Украина обошла Россию по росту экономики

15 февраля 2019 | 09:02

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Экономический рост Украины в 2018 году составил 3,2 процента, отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. «У нас достаточно позитивный показатель — 3,2 процента рост ВВП. Это оперативные данные Минэкономики», — заявил глава украинского кабмина, выразив уверенность, что реальный ВВП будет не меньше этой планки.


Ранее Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2019 год с дефицитом 2,3 процента ВВП. В проекте бюджета указывалось, что инфляция в 2019 году составит 7,4 процента, а рост экономики — 3 процента.


В начале февраля Росстат сообщил, что ВВП России вырос в 2018 году на 2,3 процента. Это наивысший показатель с 2012 года. Тогда рост экономики составил 3,7 процента и с тех пор снижался. Так, в 2015 году ВВП сократился сразу на 2,5 процента.


Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Кирилл Привезенцев

Лондон. Галерея Земли
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100