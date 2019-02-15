Украина обошла Россию по росту экономики

15 февраля 2019 | 09:02

Экономический рост Украины в 2018 году составил 3,2 процента, отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. «У нас достаточно позитивный показатель — 3,2 процента рост ВВП. Это оперативные данные Минэкономики», — заявил глава украинского кабмина, выразив уверенность, что реальный ВВП будет не меньше этой планки.

Ранее Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2019 год с дефицитом 2,3 процента ВВП. В проекте бюджета указывалось, что инфляция в 2019 году составит 7,4 процента, а рост экономики — 3 процента.



В начале февраля Росстат сообщил, что ВВП России вырос в 2018 году на 2,3 процента. Это наивысший показатель с 2012 года. Тогда рост экономики составил 3,7 процента и с тех пор снижался. Так, в 2015 году ВВП сократился сразу на 2,5 процента.