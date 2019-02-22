Как Михаил Саакашвили с ворами боролся

22 февраля 2019 | 10:08

Когда в Грузии к власти пришел Михаил Саакашвили, он придумал хитрый способ избавить Грузию от воров. Он предложил им выбирать: авторитет или богатство? Те, кому дороже авторитет, бежали. И собрали вселенский съезд в Москве. Оттуда в январе 2006 года на Украину выехали несколько «законников» во главе с легендарным Асланом Усояном по прозвищу Дед Хасан. Их миссия была — ни много ни мало, вернуть Москве союзное влияние. А в обмен на эту услугу — поделить между собой весь местный криминал, явно пасующий перед пришлыми силами.

Институт «воров в законе» появился в период расцвета ГУЛАГа. Приказом ОГПУ 108/65 от 8 марта 1931 года тюремным чиновникам рекомендовалось «привлекать классово близких пролетариату и крестьянству людей для выявления чуждых элементов». Таким образом, помогая искоренять врагов народа, воровская номенклатура получала в обмен привилегии в неволе и на свободе. Институт законников не имеет аналогов в мире. Как и ГУЛАГ. В Скотланд Ярде мне однажды сказали, что их осторожно называют vor v zakone без перевода. И вправду, сочетание необычное.

Василий Бабушкин (Вася Бриллиант) в тюрьме

У нового братства завелся своеобразный кодекс чести. По традиции, вору в законе было запрещено иметь прописку, служить в армии, вообще поддерживать любые отношения с государством, жениться, заводить детей, убивать, окружать себя роскошью. По словам московских сыщиков, последний правильный вор Вася Бриллиант умер в тюрьме в середине 90-х. Как истинный законник он целиком провел свою сознательную жизнь в тюрьме.

По данным МВД России, на заре капитализма число законников выросло в разы. При этом их авторитет значительно упал. В середине 90-х воровскую корону стали покупать. Чаще других так поступали именно грузины — их вскоре стали называть за это «апельсинами». Ни в коем случае не хочу обидеть своего героя, престарелого патриарха Аслана Усояна по кличке Дед Хасан. Он-то не оранжевый. В смысле, не «апельсин».

На Лубянке бытует мнение, что Дед Хасан, которого называли самым влиятельным вором в законе на всем постсоветском пространстве, боролся на сходках за ужесточение правил коронации и отмены позорной торговли титулами.

Гиви Немсадзе

Руководители преступных группировок с помощью подконтрольных предприятий проводят четкую наступательную политику, влияя на целые сферы народного хозяйства, промышленные районы, экономические зоны. Это уже не просто рэкет.

По сути, они организуют упадок производства, перепрофилирование предприятий, вывоз сырья и высоколиквидных товаров. Заказные убийства с закатыванием в бетон — серые будни исполнителей вроде Гиви Немсадзе по прозвищу Папа, который, по слухам, работает на украинского бизнесмена Рината Ахметова.

Жертвы в бетоне

Летом 2005 года в Донецке были найдены полсотни человек, замурованных в стены шахт. Следствие определило, что все они стали жертвами боевиков Немсадзе. Сам Гиви бежал из Украины в 2004 году — после прихода на пост министра внутренних дел Юрия Луценко. В то же время, по словам начальника управления милиции Донецкой области Михаила Клюева, он по-прежнему имел связи с госслужащими «самого высшего ранга».

27 декабря 2005 года в МВД заявляли, что его банда обезврежена. Тогда были задержаны 11 ее членов. В конце января 2006 года сообщалось о задержании еще 14 людей Немсадзе в Москве. Все они жили на съемных квартирах за $6 — 7 тыс. в месяц. Интересно, кто оплачивал их содержание и зачем?

Михаил Саакашвили против воров

В 2004 году перед приходом к власти Михаила Саакашвили грузинских законников насчитывалось 346 душ. По крайней мере такие данные были переданы Грузией в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью СНГ. Кстати, 13 из них постоянно проживали на Украине. В основном — с поддельными паспортами. От них можно было избавиться без кровопролитий, лишь проверив документы по архиву. Думаю, не один я знал об этом.

Михаил Саакашвили

Новый президент Грузии воспользовался тем, что воры в законе плюнули на собственный кодекс 50-летней давности, хотя его никто не отменял. Подписав твердой рукой ряд законов, господин Саакашвили на первый взгляд не требовал ничего сверх правил, собственно ворами и придуманных: всего лишь сесть в тюрьму с конфискацией имущества.

Заявление «да, я вор в законе» стало на полном серьезе считаться отягчающим обстоятельством. Учитывая, что грузинский вор никогда не скажет «я не вор» или «сам ты вор», законникам пришлось выбирать: либо заключение в короне, либо роскошь в позоре.

Михаил Саакашвили ужесточил уголовные наказания и, выступая в парламенте, регулярно заявлял, что не намерен разделять жуликов на убийц, хулиганов и воров в законе: решетка для всех одна. Для подтверждения серьезности своих намерений президент пересажал больше десятка судей.

Следующим этапом Саакашвили сделал то, что все воры в законе, отбывающие срок в Грузии, были переведены в одну тюрьму — N 7.

Саакашвили не зря называют тбилисским лисом: иезуитской хитрости у него не отнять. Вот было бы реалити-шоу — как устроятся короли на острове с населением из одних королей? Кто кому будет гражданской женой? Кто впервые в жизни возьмется за стирку?

Вор в законе Автандил Хецуриани — Боксер

Первые результаты грузинской хитрости отозвались на Украине в начале июня 2005 года. Тогда сюда приехали сразу шесть «апельсинов», среди которых были депортированный впоследствии Автандил Хецуриани по прозвищу Боксер и Бидзия Бакиридзе, более известный как Рома Батумский. Все они побоялись ехать в Москву.

В то же время на Украине летом 2005 года — как, впрочем, и сейчас — не было ни одного славянского законника, пользующегося должным авторитетом. В Киеве «смотрящим» номинально считался Вася Ушатый. По приезду в столицу Автандил должен был прийти к нему на поклон и договориться о взносах в общак. Однако местную криминальную власть он проигнорировал. Когда осенью его задержали сотрудники милиции, он уже контролировал несколько групп из десятков земляков-нелегалов. В основном они работали по квартирам.

К зиме кражи, совершенные кавказскими гастролерами на Украине, исчислялись тысячами в месяц. Как и в 2004, страну заполонили «наколотые апельсины». Только наколоты на них теперь были купола.

Автандил Хецуриани («Боксер») коронован в одной из грузинских тюрем. В 1993 году осужден в Грузии на 12 лет за разбойное нападение, угон автомобиля и похищение человека. Похищенный был генералом милиции, начальником краевого Главного управления внутренних дел в Имерети (Грузия). В мае 2005 года «Боксер» вышел на свободу, покинул Грузию и вначале июня приехал в Украину. Он пересек границу по поддельным документам и после приезда в Киев взял под контроль несколько группировок квартирных воров. Милиция задержала его на проспекте Победы, когда он выходил из автомобиля своего брата. Хецуриани был депортирован на родину из аэропорта «Борисполь» утром 9 ноября. Затем началась его тюремная эпопея, но это уже другая история.

Бидзия Бакиридзе получил штамп в паспорте, запрещающий ему въезд в Украину до 2010 года, и также был депортирован в конце сентября 2005 года.

Московский сходняк

О международном съезде воров в законе в Москве мне рассказал человек, в свое время причастный к работе спецслужб, так что сходу верить ему было чревато. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что для грузинских журналистов это давно уже не сенсация! Коллега с местного телевидения не только не рассмеялась над моими рассказами о фантастическом событии, но и вызвалась уточнить, «кто из наших туда поехал».

Итак, по данным из независимых друг от друга источников вырисовывалась следующая картина. Между 15 и 20 числами января сотни воров в законе съехались со всего мира в Москву, чтобы обсудить плачевное положение криминалитета в Грузии. По некоторым данным, на съезде присутствовал Тариэл Ониани, который безвылазно сидел во Франции с лета 2005 года.

Вор в законе Тариэл Ониани — Таро

Точной информацией о решении того съезда в отношении Михаила Саакашвили я не располагаю. Один из моих информаторов, грузин, сказал, что его решили просто-напросто убрать: «Глупые. В отличие от Ющенко, у него есть стая. Уберут его — придет последователь и разорвет их». Когда я спросил: «При чем тут Ющенко?», собеседник прошептал: «Ты не представляешь, как он одинок». Я смахнул слезу.

В феврале в Грузии с дерева сняли ракетницу. Она была нацелена на воздушный коридор, по которому пролетал самолет с президентом Саакашвили на борту. Конечно, ее могли закрепить осетинские диверсанты или школьники, но мне вспомнился московский съезд.

Завершилось мероприятие неожиданным образом. По некоторым данным, пятерка законников отправилась… прямиком к одному из самых высокопоставленных чиновников России. То есть буквально на самый верх! Встреча происходила за городом в обстановке строжайшей секретности. А вскоре после нее, по информации спецслужб, десяток воров в сопровождении русских бизнесменов прилетели на Украину.

Зачем? Отвечая на этот вопрос, позволю себе разделить их миссию (поручение) и ништяк (предполагаемое вознаграждение). Насчет миссии все мнения были едины. Особенно мне понравился комментарий бывшего чиновника МВД УССР, который по понятным причинам пожелал остаться неназванным. Привожу дословно: «Не отправят Хасана в Киев просто так. Понятное дело — человек авторитетный, может и на зоне порешать, и с предпринимателями. Так сказать, провести предвыборную агитацию: вернуть Империи влияние по всему постсоветскому». Речь идет о поддержке пророссийских сил на выборах. В данном случае наиболее вероятные направления агитации — приказ по зонам и давление на предпринимателей. А ништяк — распределение сфер криминального влияния на Украине.

Дед Хасан в Киеве

Спецслужбы зафиксировали присутствие Аслана Усояна в Киеве в начале февраля 2006 года. По крайней мере, у них была такая возможность. А еще точнее, им доложили.

Дед Хасан остановился в пятизвездочном отеле в центре столицы и колесил по городу несколько дней. 75-летний уроженец Тбилиси, заведующий «общаком» всего юга России, начиная с Краснодарского края, на Украине не впервые. Рассказывают, что во время правления Леонида Кучмы в аэропорту его встречал лично Григорий Суркис.

Всего Аслан Усоян пробыл на Украине около месяца. Проблем с патрульно-постовой службой и таможенным контролем у него не возникло. Вообще визит делегации прошел тихо — даже сообщения на сетевых форумах, намекающие на это событие, были тщательно удалены.

Слева воры в законе: Сурен Тавадов (Сурик Андижанский), Артем Демуров (Артюша), Аслан Усоян (Дед Хасан) и Камо Сафарян (Камо Горьковский)

Сотрудничество господина Усояна с государственными структурами — песня не новая. В сентябре2005 года лидеры уральских группировок провели сходку в центре Екатеринбурга, на которой пообещали не пустить в регион кавказцев и Деда Хасана в том числе. За пару месяцев они все до одного попали под следствие. Те, кто не успел бежать из страны, попали в СИЗО.

Это раньше среди воров было принято не вмешиваться в государственные дела. А уже в 1988 году по зонам распространилось так называемое «Обращение ко всем осужденным СССР», приписываемое «брату Тенгизу» (Тенгизу Чичинадзе). Там был и такой пассаж: «Бродяжня, к вам наш призыв! Необходимо брать власть в стране, а в первую очередь — заставить правоохранительные органы выполнять требования преступного мира!». При помощи тех же сил Дед Хасан мог расправиться и с местными авторитетами, если предположить, что они не явились к нему с челобитной и штанами, полными счастья.

О возобновлении сильных позиций воров на Украине говорили еще в конце 2005 года. 2 декабря анонимный сотрудник СБУ «Андрей Н». заявил в интервью, что в конце 90-х жулики, не успевшие легализовать свой бизнес, сели за решетку, еще часть их полегла в боях, и образовалась манящая пустота. Теперь же, по его словам, авторитетам пришло время откинуться с зоны. «Эти ребята могут снова приняться за создание групп, которые потом приберут к рукам воры в законе, а они и сами уже начинают поднимать голову. Те же грузинские авторитеты», — заявил разведчик.

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