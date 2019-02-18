Роосияне отсрочили выпуск самолета из-за санкций

"В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композитные материалы", - отметил он, добавив, что уже есть российские партнеры, в частности Росатом, и необходимые разработки.

"Сейчас завершаются испытания, поэтому срок запуска в серийное производство МС-21 несколько сдвигается, - заявил Чемезов. - Мы должны были уже в конце этого года первые самолеты выпустить в серию, сейчас это сдвинется где-то к концу 2020 года".

В январе стало известно, что к прекращению поставок композитных материалов для крыла разрабатываемого в России самолета МС-21 привели санкции США в отношении Объединенной авиастроительной корпорации и Ростеха.

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщала, что ряд компонентов, использовавшихся для крыла и части киля, шли из США и Японии, но недавно под давлением Вашингтона отгрузка прекратилась. Оставшийся запас композитов, как сообщает газета, рассчитан на шесть самолетов

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