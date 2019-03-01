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Цена Крыма для России

01 марта 2019 | 08:50

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В Вашингтоне презентовали результаты исследования о потерях российской экономики из-за аннексии Крыма.


Результаты исследования о суммарных потерях российской экономики последующих за аннексией Крыма и гибридной войной в Украине озвучили в Вашингтоне. Работу, написанную группой украинских, российских и американских экономистов, презентовал главный редактор Ukraine EconomicOutlook – Михаил Кухар в Mortara Center for International Studies (Georgetown University).

 
Как следует из доклада экономиста, из-за спада мировых цен на энергетические сырьевые, санкций, оттока капитала и ухудшения инвестиционного климата, последующих за незаконной аннексией Крыма, в 2014-2018 годах российская экономика в целом потеряла $3,6 трлн.
В том числе, чистая “стоимость” Крыма и Донбасса для российской экономики состоянием на конец 2018-го составила $2,4 трлн. Данная оценка базируется на сравнительном анализе темпов падения российской экономики с другими сырьевыми странами СНГ в 2014-2018 годах.

Напомним, в 2018-ом году экономика России продолжила падение — на 0,1%, до $1,58 трлн. Это всего 68,6% от уровня 2013-го года. ($2,3 трлн.).

В то же время, другие страны СНГ, экономика которых также чувствительна к мировым ценам на сырьевые товары как и России, в среднем потеряли только 21% от пиковых значений объема ВВП в 2013-ом. В частности, в выборку для сравнения вошли Армения (+12,5% к уровню 2013-го), Азербайджан (-38,5%), Беларусь (-24,6%), Казахстан (-22,2%), Киргизия (+9,2%), Молдова (+22,2%), Узбекистан (-25%) и Таджикистан (-13,6%).

Более глубокие темпы падения российской экономики в 2014-2018-ых годах главный редактор Ukraine Economic Outlook – Михаил Кухар объяснил негативным влиянием международных санкций, общим ухудшением условий ведения бизнеса в РФ и снижением привлекательности РФ для иностранных инвесторов.

Напомним, по данным ЦБ РФ отток капитала из России за последние 4 года составил $317,7 млрд. К сравнению, во время мирового кризиса 2008-2009 годов отрицательное сальдо капитального счета РФ составило всего $191,1 млрд.

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