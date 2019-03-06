Квартирный вопрос Анатолия Гриценко и его «крыша»

06 марта 2019 | 12:41 , Олег Ельцов. ТЕМА

Речь пойдет не о жилплощади, на которой проживает Гриценко: об этом много рассказано без нас. Свой квартирный вопрос полковник решил в полной мере. Мы расскажем о квартирном вопросе сотен военнослужащих киевского гарнизона, который должен был решить министр Гриценко, но по факту НИ ОДИН военнослужащий столицы квартиры не получил. Об этом хранит молчание пресса, военная прокуратура и сам Гриценко. В результате мегааферы Минобороны лишилось военного городка и 28 гектаров земли в центре столицы при тогдашней цене на рынке - 50 тысяч долларов за сотку.

Анатолий Гриценко в роли министра обороны первостепенное внимание уделял жилищному вопросу. Аксакалы МО вспоминают, что Гриценко обвинил подчиненных в коррупции при распределении жилья и делегировал право по распределению квартир среди очередников-военнослужащих себе-непогрешимому. Об этом не забывал сообщать ни сам Гриценко, ни пресс-служба Минобороны. Также акцентировалось внимание на том, что при Гриценко создана "Перспективная программа строительства жилья для военнослужащих Вооруженных сил Украины на земельных участках Министерства обороны Украины в городе Киеве на 2005-2008 годы". Это был наполеоновский план. Он предполагал сдачу до конца 2008 года 7287 квартир общей площадью 533 889 квадратных метров. Своих денег на капстроительство у Минобороны естественно не было, поэтому запланированное жилье большей частью должны были получать в обмен на земли Минобороны. Министерство расформировывало военные городки, на их территориях застройщик возводил коммерческое жилье, четверть которого обязан был передать в жилфонд МО. Но так было только на словах министра и в пресс-релизах МО. А как оно происходило на самом деле мы покажем на типичном примере.

Вернее, мы опишем вовсе не типичный пример. Это, пожалуй – самая яркая жилищная афера за всю историю вооруженных сил Украины. Речь идет о жилищном комплексе «Новопечерские Липки». Это грандиозный комплекс, квартиры в котором продаются и сегодня.

История «Новопечерских Липок» началась в последний день 2003 года. Тогда между Минобороны Украины и ОАО «Югозападстрой» был составлен гендоговор №7\38-3 про строительство, приобретение и обеспечение военнослужащих путем паевого участия в строительстве комплекса жилых объектов на земельном участке военного городка №2 на улице Подвысоцкого, 4 в Киеве. Кстати, военный городок находился в центральной части Киева и на то время стоимость сотки земли на Печерске составляла около 50 тысяч долларов. А по договору застройщик получал 18,46 гектара.

По Гендоговору 25% возведенного жилья общей площадью 85.000 кв.м. должны были передать МО. Если бы это случилось, то квартирный вопрос очередников Киевского гарнизона был бы обнулен. Но все оказалось красиво только на бумаге.

Генеральный договор про строительство «Новопечерских Липок» был заключен при министре обороны Марчуке. Однако самое интересное произошло в 2004-2005 годах при министрах Кузьмуке и Гриценко.

В 2004-2005 годах был заключен ряд дополнительных соглашений к Гендоговору, драматически изменивших условия. Так, «инвестор» превратился в «паевика». И он уже не обязан был передавать МО четверть квартир жилищного комплекса на Печерске. А еще паевик обязывался передать 5% от общей площади квартир «Новопечерских Липок» в других районах Киева и 20% - в иных регионах Украины. Таким образом хозяйственники МО приравняли квадратный метр жилья на Печерске к квадратному метру где-то на Борщаговке или в Броварах. В результате стоимость жилья, переданного МО по договору – 1690 грн\м.кв. - оказалась минимум на порядок ниже, чем стоимость жилья той же площади в ЖК «Новопечерские Липки».

С самого начала это соглашение было стопроцентной неприкрытой аферой. Земли военного городка являлись собственностью Министерства обороны и для их отторжения необходимо постановление правительства. Но его не было. 18,46 Га военного городка были переданы под застройку решением Киевсовета. Начальник Центрального специализированного строительного управления МО Исаенко должен был бы оспорить заключенный Гендоговор… если бы сам его не утвердил.

Чтобы исключить возможность судебных тяжб в дальнейшем, 7 апреля 2005 года был составлен договор про урегулирование отношений. Со стороны МО его подписал временно исполняющий обязанности директора Департамента строительства Сергей Данилович. Документом площадь земельного участка увеличилась на 1 гектар при сохранении жилой площади, предоставляемой для МО. Там же в пользу застройщика передавалось имущество военного городка, находившееся на земельном участке.

Далее последовал еще целый ряд дополнительных соглашений. Так, 25 октября 2005 года доля Минобороны была снижена на 30%. Якобы в соответствие с расчетами ООО «Киевпроект» общая площадь жилья, которое можно будет построить на территории бывшего военного городка №2 составит 204400 м.кв., а не 340340 м.кв., как планировалось в соответствии с первоначальным договором. Соответственно, с учетом новых условий, МО должно было получить не 85000 м.кв., а 51100. В 2010 году была проведена комплексная госэкспертиза проекта строительства. Проверяющие пришли к выводу, что фактически было построено жилье, превышающее по площади ту, что было запланировано изначально.

27 октября 2005 года был подписан протокол полного выполнения договорных обязательств на сумму 153 816 874,36 грн., хотя Департамент финансов МО подтвердил лишь поступление 123 650 000 грн. Тем не менее, чиновники МО подписали протокол выполненных работ.

Были заключены и иные не менее сокрушительные для военных протоколы и соглашения. Итак, в соответствии с изначальным Гендоговором от 2003 года МО не получил ни одного квадратного метра жилплощади на Печерске в Киеве. Но даже жилье в пригороде взамен квартир в центре города, выделено не в полной мере, со значительными нарушениями либо речь идет о фиктивной передаче. Так, в соответствие с одним из протоколов права на 30 квартир общей площадью 1 513,4 м.кв. в поселке Решетиловка Полтавской области не предоставлены. 21 квартира в Бердичеве на улице Спартаковской не заселена: жить в них нельзя – они находятся в аварийном состоянии! В поселке Коцюбинское на Киевщине по документам передано 28 квартир, фактически – 24 квартиры. Есть и иные примеры фиктивной постановки на учет квартир для военных. Например, квартира на проспекте Героев Сталинграда, 101 в Николаеве, квартира в селе Вербка и другие существуют лишь на бумаге. А в жилом комплексе на улице Подвысоцкого в Киеве по выводам комплексной госэкспертизы проекта строительства МО не получило жилье общей площадью 13 416,77 кв.м.

Особое внимание вызывает вопрос площади участка, предоставленного под застройку. По документам общая площадь городка составляет 28,66 га, но по Гендоговору под застройку передавалось лишь 18,66 га, а позже допсоглашением добавлен еще 1 га территории. Но фактически застройщик получил весь без остатка участок, то есть на 10 га больше. Заметим: речь идет о «золотой земле», находящейся в самом престижном и дорогом районе Киева. Минобороны лишилось 10 гектаров земли, не получив абсолютно ничего взамен. И за это никто не ответил. Ау, военная прокуратура!

Также военные не получили никакой компенсации за сооружения и имущество, находившиеся на территории военного городка, доставшиеся застройщику.

Все это тянет на многомиллионный ущерб, причиненный военному ведомству, что и было отражено в уголовном производстве, открытом 6 февраля 2014 года по ч.2 ст.423 УК. Казалось бы: при смене власти и новом руководстве Генпрокуратуры справедливость получила шанс на торжество, а виновные – на суровое наказание. Но вот что удивительно: минуло пять лет, сменились четыре генпрокурора, а никакого движения по делу нет! Следственные действия по криминальному производству не велись и не ведутся. Между тем, сегодня активно муссируются многочисленные преступления, связанные с распродажей вооружений Минобороны в годы правления Анатолия Гриценко, а вот относительно фактической кражи 29 гектаров земли военного городка в центре Киева – никто ни слова! Молчит генеральный прокурор Луценко, игнорирует депутатские запросы главный военный прокурор Матиос. Попытки автора получить комментарий Матиоса также потерпели фиаско. Удивительная глухота, слепота и немота! Почему так? Не потому ли, что за это уплачено всем заинтересованным лицам?

А тем временем экс-министр обороны, при котором случились ключевые злоупотребления в этой строительной афере, в результате чего военнослужащие Киевского гарнизона остались без квартир, успешно выдвигается в Президенты. Все мы теперь знаем имя этого кандидата и тех, кто его покрывает.