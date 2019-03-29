Искусство коррупции. Опыт США

Его подчинённые старались от него не отставать. Например, начальник полиции Белла, который руководил отделом из 46 человек, имел годовой оклад в размере полумиллиона долларов, что было на 33 процента выше, чем у главы правительства всего Лос-Анджелеса.

Как же так получилось? В принципе, это было не сложно, а главное — почти легально. Обычно в городах, сопоставимых с Беллом, члены муниципального совета в среднем получают меньше пяти тысяч долларов в год зарплаты. Но в Белле всё было совсем не так. На четырёх из пяти членов в Белле получали дополнительно около 100 тысяч долларов в год благодаря тому, что им выплачивалась не только минимальная зарплата членов совета, но и дополнительные восемь тысяч долларов в месяц за то, что они занимали различные управляющие должности в городских службах. Всего лишь один член городского совета оказался честным человеком. Лоренцо Велес получал только 8076 долларов зарплаты в год. Такую же сумму получали его коллеги-советники каждый месяц. В чём же было дело?

Риццо и его друзья довольно быстро поняли, что их переизбрание в качестве членов муниципального совета зависит от очень небольшого количества избирателей. Поняв это, они смогли провести голосование и изменить статус города с generalcity, который подчиняется федеральному, штатскому законодательству (а все решения совета должны быть сделаны публично), на chartercity, который подчиняется только городскому уставу, а его решения не публичны. Затем они занялись джерримендерингом — так называется процесс перенарезки избирательных округов с целью получить электоральную выгоду. Округа нарезаются таким образом, чтобы оставить в них часть бо́льшую часть избирателей конкретных политиков и таким образом поддержать их на выборах. Риццо и его друзья перенарезали округа и всеми силами старались поддерживать явку на очень низком уровне: из девяти тысяч избирателей в Белле голосовали где-то две с половиной тысячи. Таким образом, чтобы членам совета оставаться у власти, им нужны были голоса всего 354 избирателей.

ВОТ ТУТ НАВЕРНОЕ ХОЧЕТСЯ СПРОСИТЬ: ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕНЬГИ В ТАКОМ НЕБОЛЬШОМ ГОРОДКЕ, ДА ЕЩЁ И НА ТАКИЕ ЗАРПЛАТЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ В ГОРОДЕ БЕЛЛ? НА САМОМ ДЕЛЕ ОТВЕТ ДОВОЛЬНО ПРОСТ: ЭТО БЫЛ ЛЕГАЛЬНЫЙ ГРАБЁЖ. «ЛОС-АНДЖЕЛЕС ТАЙМС» ВЫЯСНИЛА, ЧТО НАЛОГИ НА НЕДВИЖИМОСТЬ В БЕЛЛЕ СОСТАВЛЯЛИ БОЛЕЕ 1,5% — ЭТО ПОЧТИ ВДВОЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ТАКИХ БОГАТЫХ РАЙОНАХ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА, КАК БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ И МАНХЭТТЕН-БИЧ. И ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ МЕСТАХ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА. НА ПРАКТИКЕ ЭТО ОЗНАЧАЛО, ЧТО ВЛАДЕЛЕЦ ДОМА В БЕЛЛЕ С РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ ОКОЛО 400 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ПЛАТИЛ ОКОЛО 6200 ДОЛЛАРОВ В ГОД НАЛОГОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ. А ВЛАДЕЛЕЦ ТАКОГО ЖЕ ДОМА В МАЛИБУ ПЛАТИЛ ВСЕГО 4400 ДОЛЛАРОВ. И ЭТО ЛИШЬ ОДИН ПРИМЕР ИЗ ТЕХ МУТНЫХ СХЕМ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ РИЦЦО И ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ОБДИРАЛИ НАСЕЛЕНИЕ. ГОРОД ПОСТОЯННО УВЕЛИЧИВАЛ НАЛОГИ И НАЛОГОВЫЕ СБОРЫ ЗА КАНАЛИЗАЦИЮ СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОДОБРЕНИЯ НОВЫХ НАЛОГОВ ИЗБИРАТЕЛЯМИ. ВЛАДЕЛЬЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ ПЕРЕПЛАТИЛИ 600 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ, НАЧИНАЯ ТОЛЬКО ТАКЖЕ ВОПРОСЫ У ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВЫЗЫВАЛ СБОР СРЕДСТВ В ФОНД БОРЬБЫ С РАКОМ ГРУДИ. ЭТОТ СБОР БЫЛ ОБЪЯВЛЕН МЭРОМ ГОРОДА РИЦЦО, НО ТАК И НЕ БЫЛО ПОНЯТНО, КУДА В ИТОГЕ ПОСТУПИЛИ ДЕНЬГИ, СОБРАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЪЯВЛЕННОЙ КАМПАНИИ.

Впрочем, они не гнушались и прямым подкупом избирателей — это выяснило ФБР ещё за год до начала публичного скандала, занимаясь расследованием деятельности мэра небольшого городка.

Особенно забавно, например, то, что обвинение в коррупции, несмотря на всю её очевидность в данном случае, могло и развалиться. Роберт Риццо и его друзья из совета города Белл предстали перед судом и сели в тюрьму, но изначально не за раздутые зарплаты, потому что, в принципе, они имели право себе их назначить. Но посадили их за то, что они получали зарплату за посещение собраний комитетов различных городских служб, которые на самом деле никогда не проводились. И именно это было одним из ключевых обвинений на суде. Если бы они посещали эти собрания, то к их изначальной схеме было бы не так-то просто подкопаться со стороны правосудия. У этой истории был хороший конец для налогоплательщиков, но, наверное, не для Роберто Риццо, который получил 17 лет тюрьмы. В целом это история про то, что коррупция и диктатура — это не диковинный зверь, обитающий лишь в странах, испытывающих проблемы с эффективностью работы государственного аппарата. Диктатура и коррупция идут рука об руку, и они могут появиться в самых неожиданных местах, если во главе политических процессов стоят люди, понимающие, как им оставаться у власти самыми нечестными путями. Нет, это история, которая может случиться с каждым.