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Искусство коррупции. Опыт США
29 марта 2019 | 08:57
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Когда мы слышим такие слова, как коррупция, диктатура, то в первую очередь начинаем себе представлять нечистых на руку диктаторов из стран «третьего мира». Но это может случиться где угодно, когда люди теряют контроль над властью. Вот вам жуткий пример из благополучной Северной Америки.
На свете существует такой пригород Лос-Анджелеса под названием Белл. Это небольшой — около 30 тысяч человек и довольно бедный городок, населённый преимущественно мексиканцами и испано-американцами. Средний доход в нулевых годах там был ниже калифорнийского и общенационального — порядка 10–20 тысяч долларов в год. В 2010 году лишь 43 процента жителей имели законченное среднее школьное образование или его эквивалент. И лишь около шести процентов жителей имели высшее образование. Уровень безработицы в городе в нулевые колебался в районе 10–15 процентов. Но несмотря на всё это, городок был довольно тихим и спокойным, с низким уровнем преступности и различными общественными инициативами.+
В 93-м году сити-менеджером города Белл был избран Роберт Риццо, и после этого он оставался на своём посту семнадцать лет — до 2010 года. В начале 90-х Белл был на грани банкротства. Но при Риццо каждый год он сводил сбалансированный бюджет. Нельзя назвать Белл процветающим городом, но ему удавалось сводить концы с концами и как-то развиваться. Но в 2010 году этой идиллии был положен конец. Журналисты, исследовавшие работу чиновников в Белле, выяснили факты, которые полностью уничтожили историю о рачительном мэре, умеющим распоряжаться городским хозяйством. Оказалось, что когда Риццо начал свою работу в 93-м, его зарплата составляла около 72 тысяч долларов в год. А вот когда он ушел в отставку, он получал 787 тысяч долларов в год, а его ежегодная пенсия могла составить больше 800 тысяч долларов в год. Годовая зарплата мэра в городке под Лос-Анджелесом составляла почти миллион долларов. Это было больше, чем зарплата президента США, мэра Лос-Анджелеса, губернатора Калифорнии. Фактически Риццо был самым высокооплачиваемым сити-менеджером в США и, может быть, самым высокооплачиваемым чиновником в Америке.
Его подчинённые старались от него не отставать. Например, начальник полиции Белла, который руководил отделом из 46 человек, имел годовой оклад в размере полумиллиона долларов, что было на 33 процента выше, чем у главы правительства всего Лос-Анджелеса.
Как же так получилось? В принципе, это было не сложно, а главное — почти легально. Обычно в городах, сопоставимых с Беллом, члены муниципального совета в среднем получают меньше пяти тысяч долларов в год зарплаты. Но в Белле всё было совсем не так. На четырёх из пяти членов в Белле получали дополнительно около 100 тысяч долларов в год благодаря тому, что им выплачивалась не только минимальная зарплата членов совета, но и дополнительные восемь тысяч долларов в месяц за то, что они занимали различные управляющие должности в городских службах. Всего лишь один член городского совета оказался честным человеком. Лоренцо Велес получал только 8076 долларов зарплаты в год. Такую же сумму получали его коллеги-советники каждый месяц. В чём же было дело?
Риццо и его друзья довольно быстро поняли, что их переизбрание в качестве членов муниципального совета зависит от очень небольшого количества избирателей. Поняв это, они смогли провести голосование и изменить статус города с generalcity, который подчиняется федеральному, штатскому законодательству (а все решения совета должны быть сделаны публично), на chartercity, который подчиняется только городскому уставу, а его решения не публичны. Затем они занялись джерримендерингом — так называется процесс перенарезки избирательных округов с целью получить электоральную выгоду. Округа нарезаются таким образом, чтобы оставить в них часть бо́льшую часть избирателей конкретных политиков и таким образом поддержать их на выборах. Риццо и его друзья перенарезали округа и всеми силами старались поддерживать явку на очень низком уровне: из девяти тысяч избирателей в Белле голосовали где-то две с половиной тысячи. Таким образом, чтобы членам совета оставаться у власти, им нужны были голоса всего 354 избирателей.
ВОТ ТУТ НАВЕРНОЕ ХОЧЕТСЯ СПРОСИТЬ: ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕНЬГИ В ТАКОМ НЕБОЛЬШОМ ГОРОДКЕ, ДА ЕЩЁ И НА ТАКИЕ ЗАРПЛАТЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ В ГОРОДЕ БЕЛЛ? НА САМОМ ДЕЛЕ ОТВЕТ ДОВОЛЬНО ПРОСТ: ЭТО БЫЛ ЛЕГАЛЬНЫЙ ГРАБЁЖ. «ЛОС-АНДЖЕЛЕС ТАЙМС» ВЫЯСНИЛА, ЧТО НАЛОГИ НА НЕДВИЖИМОСТЬ В БЕЛЛЕ СОСТАВЛЯЛИ БОЛЕЕ 1,5% — ЭТО ПОЧТИ ВДВОЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ТАКИХ БОГАТЫХ РАЙОНАХ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА, КАК БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ И МАНХЭТТЕН-БИЧ. И ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ МЕСТАХ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА. НА ПРАКТИКЕ ЭТО ОЗНАЧАЛО, ЧТО ВЛАДЕЛЕЦ ДОМА В БЕЛЛЕ С РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ ОКОЛО 400 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ПЛАТИЛ ОКОЛО 6200 ДОЛЛАРОВ В ГОД НАЛОГОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ. А ВЛАДЕЛЕЦ ТАКОГО ЖЕ ДОМА В МАЛИБУ ПЛАТИЛ ВСЕГО 4400 ДОЛЛАРОВ. И ЭТО ЛИШЬ ОДИН ПРИМЕР ИЗ ТЕХ МУТНЫХ СХЕМ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ РИЦЦО И ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ОБДИРАЛИ НАСЕЛЕНИЕ. ГОРОД ПОСТОЯННО УВЕЛИЧИВАЛ НАЛОГИ И НАЛОГОВЫЕ СБОРЫ ЗА КАНАЛИЗАЦИЮ СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОДОБРЕНИЯ НОВЫХ НАЛОГОВ ИЗБИРАТЕЛЯМИ. ВЛАДЕЛЬЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ ПЕРЕПЛАТИЛИ 600 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ, НАЧИНАЯ ТОЛЬКО ТАКЖЕ ВОПРОСЫ У ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВЫЗЫВАЛ СБОР СРЕДСТВ В ФОНД БОРЬБЫ С РАКОМ ГРУДИ. ЭТОТ СБОР БЫЛ ОБЪЯВЛЕН МЭРОМ ГОРОДА РИЦЦО, НО ТАК И НЕ БЫЛО ПОНЯТНО, КУДА В ИТОГЕ ПОСТУПИЛИ ДЕНЬГИ, СОБРАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЪЯВЛЕННОЙ КАМПАНИИ.
Впрочем, они не гнушались и прямым подкупом избирателей — это выяснило ФБР ещё за год до начала публичного скандала, занимаясь расследованием деятельности мэра небольшого городка.
Особенно забавно, например, то, что обвинение в коррупции, несмотря на всю её очевидность в данном случае, могло и развалиться. Роберт Риццо и его друзья из совета города Белл предстали перед судом и сели в тюрьму, но изначально не за раздутые зарплаты, потому что, в принципе, они имели право себе их назначить. Но посадили их за то, что они получали зарплату за посещение собраний комитетов различных городских служб, которые на самом деле никогда не проводились. И именно это было одним из ключевых обвинений на суде. Если бы они посещали эти собрания, то к их изначальной схеме было бы не так-то просто подкопаться со стороны правосудия. У этой истории был хороший конец для налогоплательщиков, но, наверное, не для Роберто Риццо, который получил 17 лет тюрьмы. В целом это история про то, что коррупция и диктатура — это не диковинный зверь, обитающий лишь в странах, испытывающих проблемы с эффективностью работы государственного аппарата. Диктатура и коррупция идут рука об руку, и они могут появиться в самых неожиданных местах, если во главе политических процессов стоят люди, понимающие, как им оставаться у власти самыми нечестными путями. Нет, это история, которая может случиться с каждым.
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