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Французские эксперты вновь заинтесовались авторством рисунка "Обнаженная Джоконда"
05 марта 2019 | 10:27
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Французские эксперты вновь занялись происхождением рисунка "Обнаженная Джоконда". Автора выполненного углем рисунка так и не установили, а полотно хотят включить в экспозицию большой выставки, приуроченной к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи (1452–1519). Она откроется в июне в Музее Конде, расположенном в замке Шантийи (на севере от Парижа).
Рисунок был приобретен в 1862 году Анри Орлеанским, чья обширная коллекция произведений искусства хранится в настоящее время в Шантийи. Изначально он неоспоримо считался оригиналом работы да Винчи, созданным как набросок к картине "Обнаженная Джоконда" (находится в коллекции санкт-петербургского Эрмитажа). Однако в последующие годы новое поколение экспертов пришло к прямо противоположному мнению, и рисунок был причислен к рангу обычных копий, сделанных учениками мастера.
В рамках подготовки к выставке произведение решено было передать "под надзор" в действующий при Лувре Центр исследования и реставрации французских музеев. Как сообщил AFP Матьё Дельдик, куратор Музея Конде, в результате "было выявлено много новых элементов", касающихся картины. Дельдик считает "весьма вероятным, что рисунок был создан при непосредственном участии мэтра".
"На высокое качеств рисунка указали и техническая экспертиза картины, и осмотр ее экспертами", - сообщил куратор. В частности, констатировано, что в ней применена техника сфумато - смягчения очертаний фигур и предметов. Именно ею часто пользовался Леонардо да Винчи. Также было замечено, что рисунок в ходе работы над ним был значительно изменен, "что свидетельствует о том, что это не копия, а оригинальное произведение", отмечает Дельдик.
"Вполне вероятно, что Леонардо создал большую часть рисунка. Однако ради научной истины следует признать, что полной уверенности в этом нет - и никогда не будет. Но ясно, что это произведение высокого качества, нарисованное прекрасным рисовальщиком", - сказал эксперт.
Изучение рисунка под микроскопом позволило выявить частую штриховку, направленную сверху и справа вниз и налево. Это свидетельствует, что нанесший ее человек был левшой. Хорошо известно, что левшой был сам Леонардо да Винчи.
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