ПАТОВАЯ СИТУАЦИЯ ДЛЯ ГАРАНТА

05 марта 2019 | 17:28 , Олег Ельцов. ТЕМА

Итак, Порошенко уволил Гладковского. На каком основании? Об этом в Указе – ни слова. А ведь тот еще не признан виновным и законных оснований для увольнения нет. А Гладковский-младьшенький вообще утверждает, что его с папкой оболгали, и подал в суд на журналистов. Там почему спешит и самоуправничает Президент?

Вообще-то Гладковский – не просто высокопоставленный чиновник, но и госслужащий. Контракт, то да се… Он что-то нарушил? А ты докажи! Отстранить на время расследования – самое оно! Но Петр наш Алексеич решил продемонстрировать монарший гнев и пойти по беспределу. Понятно, что все это рассчитано на электорат. Вообще-то, ситуация для власти патовая. Не уволишь – обвинят в защите своего барыги. Уволишь – обвинят в беспределе и заигрывании с избирателями.

Но трагизм ситуации даже не в этом. Ведь даже уволив целого зампреда СНБО, Порошенко тем самым признает, что и он «в теме», а разоблачения журналистов ничего нового для него не содержат. Вы не задумывались: как могло случиться, что подобные аферы оказались вне поле зрения доблестных правоохранительных органов? Кто у нас курирует «оборонку»? Правильно: СБУ и военная прокуратура. Это их руководители регулярно кладут на стол Президента папочку с анализом происходящего. Так что получается: обе структуры бездарно проглядели, как 22-летний сын своего отца учится умножать на 2? Если вдруг это ротозейство - правда, тогда почему за беспредельным увольнением Гладковского не последовало стремительное и вполне обоснованное увольнение Грицака и Матиоса?

А раз Порошенко их не увольняет, значит не за что. Значит информировали, доблестно несли службу. Тогда следующий вопрос: а почему это Порошенко, зная о том, что барыги из его окружения наживаются на войне, тут же не поотрубал им руки? Дальше рассуждать даже как-то страшно. Ну неужели сам Гарант в доле?..

В сложной ситуации оказался Петр Алексеевич. И при всей его изворотливости и еще недавно прекрасных шансах пройти на второй срок, может случиться, что на этой истории завершится его избирательная кампания и он превратится в чисто технического кандидата. А не пройдет на следующий срок – так ведь и бежать будет некуда: в Россию – никак нельзя, а Европа выдаст как миленького при наличии должных оснований у следственных органов. А после 31 марта у многих возникнет желание покопаться в мутных схемах оружейного бизнеса и поискать в них след Петра Алексеевича.

Тревожно за Гаранта…