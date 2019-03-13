В Киеве - разбой с поножовщиной

13 марта 2019 | 14:16

Трое неизвестных, одна из которых женщина, совершили разбойное нападение на иностранца. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Нападение совершено неподалеку от жилого дома на ул. Антоновича в Голосеевском районе столицы. Трое злоумышленников подошли к гражданину Ирака, студенту одного из киевских вузов и угрожая ножом отобрали у него деньги и мобильный телефон. После этого один из преступников дважды ударил иностранца ножом в грудь. Все трое нападавших скрылись с места преступления на автомобиле.

Потерпевший был госпитализирован.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 187 КК Украины – разбой.