|
В Киеве - разбой с поножовщиной
13 марта 2019 | 14:16
распечатать комментарии [0] добавить в
Трое неизвестных, одна из которых женщина, совершили разбойное нападение на иностранца. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Нападение совершено неподалеку от жилого дома на ул. Антоновича в Голосеевском районе столицы. Трое злоумышленников подошли к гражданину Ирака, студенту одного из киевских вузов и угрожая ножом отобрали у него деньги и мобильный телефон. После этого один из преступников дважды ударил иностранца ножом в грудь. Все трое нападавших скрылись с места преступления на автомобиле.
Потерпевший был госпитализирован.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 187 КК Украины – разбой.
также читайте
[06.03.2019]
[04.03.2019]
[03.03.2019]
|
по теме
ІНІЦІАТИВНА ГРУПА «ПЕРШОГО ГРУДНЯ» ЗАЯВИЛА ПРО ПІДТРИМКУ ПОРОШЕНКА
13. 03. 2019 | 15:42
Ініціативна група "Першого грудня" заявила про підтриму Петра Порошенко на вибрах президента України. Про це йдеться в зверненні групи стосовно ситуації з виборами Президента України.
Брат Каськива объявлен в розыск
13. 03. 2019 | 14:15
По запросу Национального антикоррупционного бюро Украины объявлен в розыск Александра Каськива - брата бывшего главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел Украины, передает УНН.
Боинг резко упал в цене после катастрофы в Эфиопии
13. 03. 2019 | 11:58
Компания пережила крупнейшее снижение цены акций с 2001 года.
В Израиле раскрыли детали спецоперации против крупнейшей наркосети, связанной с Украиной
13. 03. 2019 | 10:43
Израильская полиция заявила во вторник, что накрыла сеть торговцев наркотиками, которая использовала мессенджер Telegram и имела связи в Украине, Германии и США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
В Венесуэле надвигается горячая фаза борьбы за власть
13. 03. 2019 | 10:37
Ближайшие дни в Венесуэле станут решающими в плане борьбы за власть. Такое мнение выразил во вторник лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во время выступления на митинге в одном из районов Каракаса. Слова оппозиционера приводит в своем Twitter венесуэльский журналист Габриэль Бастидас, информирует УНН.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»