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Орлы Матиоса положили дело Гриценко под сукно
19 марта 2019 | 09:12
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В НАБУ заявили, что уголовное производство о разворовывании военного имущества и причастности к преступлению экс-министра обороны к ним из военной прокуратуры не поступило.
По состоянию на 6 марта 2019 года к детективам Национального антикоррупционного бюро Украины так и не попали материалы уголовного производства в отношении махинаций с реализацией земельного участка в расформированной воинской части в Киеве на улице Бориспольской 14 и причастности к этому экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Об этом Резонансу стало известно из ответа НАБУ на информационный запрос офицеров-активистов, которые занимаются расследованиями правонарушений в оборонном ведомстве при отчуждении земельных участков и имущества Минобороны.
«Это выглядит как минимум странно, если не прямой саботаж военной прокуратуры в отношении этого дела. Ведь 18 февраля 2019 года заместитель военного прокурора Киевского гарнизона подполковник юстиции А.Новов в своем письме сообщил, что уголовное производство №42019110330000007 по подозрению экс-министра обороны Анатолия Гриценко в уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий) УК Украины, переданы для проведения досудебного расследования в НАБУ. Прошло чуть более месяца, но до адресата материалы так и не попали. Более того, мы попытались прояснить ситуацию, позвонив в военную прокуратуру Киевского гарнизона. Там взяли контакты и пообещали, что ответственный работник обязательно свяжется. Тщетно. Зная, как прокуроры противились началу этого уголовного производства, у нас есть все основания предполагать, что там решили просто «похоронить» это дело или протянуть до окончания предвыборной кампании. А если к этому приплюсовать, «теплые» слова главного военного прокурора в отношении деятельности Гриценко – это предположение становиться очень похожим на правду», - заявил военный журналист, подполковник в запасе Александр Холява.
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Вместе с тем, как стало известно Резонансу, уголовное производство по злоупотреблению властью и служебным положением экс-министра Гриценко, растрату им государственного имущества в особо крупных размерах расследуют и в Государственном бюро расследований. Там 14 декабря 2018 года зарегистрировано уголовное производство № 62018100000000020
Как ранее сообщал Резонанс, военная прокуратура Киевского гарнизона объединила уголовные производства, касающиеся дела о продаже имущества расформированной военной части в Киеве и возможной причастности к ней экс-министра обороны Анатолия Гриценко, в одно. Вместе с тем, как сообщил источник Резонанса сообщил, что в Едином реестре досудебных расследований это дело числиться за органами полиции, а не за НАБУ или САП, - военная прокуратура что-то напутала.
Напомним. 15 марта 2019 года в эфире программы "Право на власть" на телеканале «1+1» кандидат в президенты Гриценко заяил о необоснованости обвинений о его причастности к коррупции в армии, когда он возглавлял Минобороны. "Выборы пришли. Это совершенно ясно. Если я такой конченный, все уничтожил, продал, почему меня не посадили?", — отметил он.
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