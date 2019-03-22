ПЛАНЕТА СТАРИКОВ. КАКОЙ БУДЕТ ЭКОНОМИКА, ПОСТРОЕННАЯ ПЕНСИОНЕРАМИ

Глобальная старость

Человечество перешагнуло принципиально важный для себя рубеж: впервые в истории людей старше 65 лет больше, чем людей моложе пяти лет. Медицина делает успехи, продолжительность жизни растет, а рождаемость падает: человечество стареет. После 1980 г. число людей в возрасте 60 лет и старше более чем удвоилось. До 2050 г. людей, перешагнувших 80 лет, станет почти вчетверо больше, чем сейчас - 395 млн. К 2050 г. пожилых станет больше, чем детей в возрасте до 14 лет.

Конечно, это не новость: социологи давно прогнозировали, что в период между 2000 и 2050 гг. доля населения старше 60 лет в мире вырастет с 11 до 22%, составив 2 млрд. Соответственно станет больше людей, живущих более 80 или 90 лет, чем когда-либо ранее.

В большинстве стран мира доля людей в возрасте старше 60 лет растет быстрее по сравнению с любой другой возрастной группой. В максимальной степени процесс демографического старения затронул более развитые регионы, прежде всего Европу, в наименьшей - слаборазвитые страны. Если в самых развитых государствах проживает около 18% всех людей, то среди тех, кто дожил до 60 лет и старше - почти 36%, а среди людей 80 лет и старше - более половины (51%).

По странам удельный вес населения 60+ варьируется от 1,8% в ОАЭ до 29,3% в Японии. Помимо Страны восходящего солнца высокой долей пожилых людей отличаются Италия (27,2%) и Германия (25,9%). Еще в 24 странах Европы она составляет от 21,2 до 24,7%.

Поскольку продолжительность жизни женщин, как правило, выше, чем у мужчин, в населении пожилого возраста преобладают женщины. Сегодня среди людей 60+ женщин примерно на 75 млн больше. Среди людей в возрасте 80+ их больше, чем мужчин, почти в два раза, а среди перешагнувших 100-летний рубеж, - в четыре-пять раз. При этом превышение численности женщин более выражено в развитых странах в целом и в особенности в Европе.

Выделим самые важные цифры. К 2020 г. люди в возрасте 65 лет и старше составят примерно 20% населения Земли. Каждый месяц примерно 1,9 млн человек вступают в ряды 65-летних. Это означает наступление значительных перемен в обществе - ведь нет исторических прецедентов того, что у большинства взрослых среднего и более старшего возраста живы родители, как это происходит сегодня. Все больше детей будут знать не только своих бабушек и дедушек, но и прабабушек и прадедушек.

Ситуацию осложняет то, что пожилые люди мыслят не так, как молодежь. Мир вступает в очень сложный, неприятный и опасный период консервации сложившегося порядка вещей. Некоторые футурологи даже предсказывают возвращение темных веков на новом витке социального расслоения и жестко регламентированного доступа к социально-экономическим благам.

Рост средней продолжительности жизни ведет к консервации социального расслоения. Успешный капиталист, получив возможность жить очень долго, будет приумножать свои капиталы. А малый процент молодежи в обществе страхует его от революции и раскулачивания.

В этой ситуации сложнее пробиться и молодым предпринимателям. Основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Делио, человек с состоянием в $18 млрд, уже высказал озабоченность состоянием вещей: "Капитализм просто не работает для большинства людей. Такова реальность. Сегодня богатство верхнего 0,1% людей равно богатству нижних 90%".

Рэй считает это серьезной проблемой и беспокоится, что политическая система так и не сподобится начать ее решать до того, как наступит следующий кризис, а тогда может быть уже слишком поздно: "Сейчас экономика на пике, и когда настанет спад, неравенство начнет расти только быстрее". А Уоррен Баффет (основатель Berkshire Hathaway и самый известный инвестор в мире) считает, что главная проблема современной экономики - излишнее количество денег у таких людей, как он.

Экономика пожилых людей

Глобальное старение населения неизбежно видоизменяет мировую экономику. Во-первых, меняется рынок труда. Пожилые люди менее продуктивны, но более опытны и стабильны, не склонны к частым сменам мест работы. Но и слабее развиваются, осваивают что-то новое. Наконец, из-за того что трудовая карьера становится более длительной (старики держатся за рабочие места), молодым достается меньше работы, у трудоустроенных тормозится карьерный рост.

Однако в конце концов пожилые люди покидают рынок, и тут возрастает необходимость в долгосрочной помощи. По прогнозам, к 2050 г. в развивающихся странах число пожилых людей, не способных ухаживать за собой, увеличится в четыре раза. Уже сегодня одна из причин, по которым Германия открывает свой рынок труда для украинских заробитчан, - потребность в большом количестве сиделок, ухаживающих за престарелыми немецкими пенсионерами.

Если же говорить о мировой экономике в целом, то эксперты так и не могут решить, чего больше в старении людей - плюсов или минусов. С одной стороны, старение может препятствовать экономическому росту. Пожилые люди тратят меньше, что приводит к более высоким процентным ставкам, снижению инвестиций и низкой производительности труда. С другой - старение способно даже стимулировать экономический рост, ведь пожилые люди привыкли дольше работать и больше накапливать.

А вот и противовес: рост доли пожилых людей в обществе лишит центробанки возможности повышения долгосрочных процентных ставок. Недавно замглавы ФРС США Стэнли Фишер заявил, что старение населения наряду с другими факторами не дает возможности повышать ставку рефинансирования.

США, многие страны Западной Европы и Япония уже прошли точку, в которой доля трудоспособного населения была максимальной по отношению к детям до 15 лет и людям старше 64 лет. Теперь эта доля снижается. Даже в Китае начала давать плоды политика "одна семья - один ребенок", запущенная в 1979 г.: страна прошла пик соотношения трудоспособного населения и людей в возрасте до 15 и старше 64 лет в 2013 г. И теперь мы видим замедление экономики во всех перечисленных регионах (включая Китай).

Есть и такое мнение: высокая доля юных и пожилых людей в экономике развитых стран разгоняет инфляцию - из-за высоких трат на них. И наоборот, высокий процент трудоспособных способствует дефляции. К тому же столкнувшиеся с дефицитом кадров работодатели вынуждены больше инвестировать в сжимающийся рынок труда. Это приводит к повышению зарплат, а значит, к дальнейшему росту цен. Увеличение продолжительности жизни способствует росту потребления, в том числе на рынке недвижимости: дети накапливают достаточно средств, чтобы переехать в собственное жилье, пока родители живут и умирать не собираются.

Новые возможности для бизнеса

Тема старения населения планеты затрагивается в проекте "Видение-2050: новая повестка дня для бизнеса", составленного Всемирным советом предпринимателей по устойчивому развитию (WBCSD). Там указано, что те примерно 20% населения Земли, что к 2020 г. окажутся в возрасте 65 лет и старше, будут нуждаться в товарах и услугах, которые помогли бы им сохранять независимый, активный образ жизни. Будут востребованы надежные финансовые продукты, которые могли бы обеспечить им достаточную безопасность доходов. Еще один рынок - технологические и коммуникационные инструменты, помогающие пожилым оставаться в контакте с обществом, друзьями и семьей.

Как полагают эксперты WBCSD, будут популярны онлайн-услуги, дающие доступ к различным сообществам и позволяющие обмениваться опытом с другими культурами и более молодыми поколениями. Желание продолжать учиться и развивать свои навыки после выхода на пенсию создаст спрос на дальнейшее образование пожилых через соответствующий контент, услуги школ и университетов.

Однако наибольшие коммерческие изменения претерпит система здравоохранения. Решение медицинских проблем будет смещаться от понятия "лечение" к понятиям "медицинское наблюдение" и "профилактика". Будут делаться инвестиции в борьбу с болезнями и глубинную диагностику, в лекарства и вакцины. Еще больше вырастут частные и общественные расходы на профилактику, на производство и покупку новых продуктов и услуг с целью избежать заболеваний и контролировать стоимость услуг системы здравоохранения в целом.

Украина входит в топ-30 самых "старых" стран мира: доля людей в возрасте 60+ в 2018 г. у нас составила 22,4%, а людей в возрасте 65 лет и старше - 15,9% от общей численности населения. Согласно национальному демографическому прогнозу к 2025 г. доля людей в возрасте 60+ будет составлять 25% от общего количества населения, в возрасте 65 лет и старше - 18,4%, в 2030 г. - свыше 26 и 20% соответственно.

Как ни странно, это даже обнадеживает: значит, Украина сможет для оздоровления экономики и сохранения стабильного роста воспользоваться теми же рецептами, которые сейчас вырабатывают для себя страны Европы.

Деловая столица