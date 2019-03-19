Путин запустил в Крыму две ТЭС с турбинами "Сименс"

19 марта 2019 | 11:03

Президент России дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 18 марта совершил незаконный визит в оккупированный Крым, где принял участие в церемонии запуска новых энергоблоков двух ТЭС, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

При этом он заявил, что "сделан еще один важный шаг в укреплении энергетической безопасности Крымского полуострова, да и всего юга Российской Федерации, в развитии экономики и инфраструктуры региона".

Отметим, Балаклавская и Таврическая ТЭС – те самые, на которые российские компании незаконно поставляли газовые турбины производства немецкой компании Siemens в 2017 году, несмотря на санкции.

Напомним, что в июле 2017 года немецкий концерн обратился в Арбитражный суд Москвы с иском против российских компаний в связи с поставкой турбин в Крым.