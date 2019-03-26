Нацисты и Коммунисты. Сомкнувшиеся параллели

"Я многому научился у марксизма и не стесняюсь в этом признаться... Я научился их методам... Всё, что мне оставалось, это применить их методы для наших целей... Я всегда многому учился у своих оппонентов. Я изучал их революционную технику в работах Ленина, Троцкого и других марксистов... Нас куда больше связывает с большевизмом, чем разделяет. В конце концов, в России повсеместно живо революционное чувство... Я всегда допускал и отдавал соответствующие приказы, чтобы бывших коммунистов принимали в (нацистскую) партию немедленно. Из мелкобуржуазного босса социал-демократического профсоюза никогда не получится национал-социалист, а из коммуниста - всегда!"



Г.Раушнинг "Беседы с Гитлером"



"Геббельс, и не только он один, в годы борьбы почти торжественно заявлял о глубоком родстве национал-социализма и большевизма, подобное же мнение о большевиках развивалось и после прихода нацистов к власти, хотя об этом уже не говорили в открытую".



Г. Раушинг "Воспоминания".





"Риббентроп в присутствии Лея рассказывал Дарре о своих московских впечатлениях: русские, по его словам, были очень милы, он чувствовал себя среди них как среди старых национал-социалистов... Впрочем, Сталин провозгласил здравицу не только в честь фюрера, но также и в честь Гиммлера как гаранта порядка в Германии. Гиммлер истребил коммунистов, то есть тех, кто верил Сталину, а тот без всякой на то необходимости - провозглашает здравицу в честь истребителя своих приверженцев".



А.Розенберг "Дневник"





"Сегодня за обедом шеф рассказал о своей политической борьбе. Уже в начале политической деятельности он заявил, что главное не в том, чтобы привлечь на свою сторону жаждующее лишь порядка и спокойствия бюргерство, чья политическая позиция продиктована прежде всего трусостью, но в том, чтобы воодушевить своими идеями рабочих. И все первые годы борьбы ушли на то, чтобы привлечь рабочих на сторону НСДАП.

При этом использовались следующие средства:



1. Подобно марксистским партиям, он также распространял политические плакаты огненно-красного цвета.

2. Он использовал для пропаганды грузовики, причём они были сплошь оклеены ярко-красными плакатами, увешаны знамёнами, а его люди с них хором выкрикивали лозунги.

3. Он позаботился о том, чтобы все сторонники Движения приходили на митинги без галстуков и воротничков и не особенно принаряжались, дабы тем самым вызвать доверие к себе простых рабочих.

4. Он послал несколько своих ораторов на курсы ораторского искусства других партий..."



Г.Пикер "Застольные разговоры Гитлера в ставке"





"22 июня специальная инструкция, изданная министерством внутренних дел Геринга для сотрудников тайной и государственной полиции, предписывала всем чиновникам следить за характером высказываний государственных служащих и сообщать министерству о любой критике.

30 июня аналогичным распоряжением вводилась практика доносительства среди рабочих и служащих. Так складывлась система анонимных доносов, постоянного соглядайства, всеобщей слежки всех за всеми, сеть, постепенно пронизавшая всю ткань общественного организма. Все нити этой паутины сходились в руках тайной полиции. Её привыкли называть в соответствии с сокращённым почтовым обозначением (по начальным буквам) "гестапо", и именно под таким названием организация приобрела свою печальную славу"



Жак Делярю "История гестапо"



"Доносили все на всех. Доносили из страха и корысти ради. Доносили для извлечения мелких или крупных житейских выгод. Доносили на соседей по квартире, чтобы заполучить лишнюю комнатёнку. Доносили на товарищей и сослуживцев, чтобы продвинуться по службе. Доносили мужья на жён и жёны на мужей, часто для того, чтобы разделаться с нежеланным супружеством и сохранить за собой вожделенную "жилую площадь". Доносили и предавали, родители - детей и дети - родителей. Были разрушены все нормальные человеческие связи между людьми, были попраны все моральные нормы... Существовала служба контроля мыслей и настроений. В каждом учреждении имелся штатный информатор, передаваший в МГБ (Министерство государственной безопасности) сведения о каждом "еретическом" слове, сказанном кем-нибудь из сотрудников, о всех настроениях и мыслях, сколько-нибудь отклоняющихся от принятого стандарта"



Л.Шатуновская "Жизнь в Кремле"





"Нацисты быстро поняли, что постоянный приток "подходящих" кадров можно обеспечить, лишь воспитывая завтрашних преторианцев с детства. И резервуаром кадров для СС и гестапо стала организация "Гитлерюгенд"... В 1936 году был принят закон, согласно которому вступление в "гитлерюгенд" стало обязательным для всех немцев. Таким образом, с десятилетнего возраста юный немец подвергался постоянному, навязчивому воздействию нацистской пропаганды и идеологии. В одной из речей, произнесённых в ноябре 1933 года, Гитлер в следующих словах изложил свои планы, касающиеся германской молодёжи: "Когда противник заявляет: "Я не хочу равняться на вас, и вам не удастся меня принудить к этому", я спокойно отвечаю: "Мне уже принадлежит твой ребёнок. Народ живёт вечно. Кто ты? Ты уйдёшь. Но твои потомки уже находятся в новом лагере. И в ближайшем будущем они будут знать только это новое общество".



Жак Делярю "История гестапо"





"Растление человека начиналось на ранней стадии, в многомиллионной пионерской организации, подшефной комсомола...

Сталин выпустил на сцену (идёт шахтинский процесс над "инженерами-вредителями", среди них - инженер А.,Колодуб) сына "врага народа" Колодуба. Двенадцатилетний мальчик потребовал для отца смертной казни, а заодно попросил для себя новую фамилию".



Антонов-Овсеенко "Сталин без маски"





"Помню, я увидела фотографию незнакомого мне человека и мать сказала, что это - старый друг семьи, которого много лет назад арестовали. Перед арестом он спросил сына, как бы тот реагировал, если бы отца объявили врагом народа. Сын ответил, что убил бы отца своими руками".



М.Улановская "История одной семьи"





"Массовая беспартийная организация", как официально именовался комсомол в уставе, сделалась активным инструментом в руках Генерального секретаря ЦК ВКП(б), чем-то вроде "Сталин-югенда", если применить аналогию с немецким национал-социализмом. На ноябрьском пленуме ЦК КПССС в 1962 году, тогдашний секретарь ЦК ВЛКСМ С.Павлов привёл в своём выступлении указание Сталина комсомолу: "На первый план выдвигалось, и это чёрным по белому было записано, что первейшей задачей всей воспитательной работы комсомола является высматривание и распознавание врага, которого нужно потом убрать только насильственно, методами экономического воздействия, организационно-политической изоляции и методами физического истребления. Вот куда хотел направить усилия комсомола Сталин".

Как видим, Сталин хотел, чтобы комсомол стал вспомогательной молодёжной организацией НКВД".



Р.Конквест "Большой террор"





"Гитлер с иронией замечал, что после поражения России во главе её следовало оставить Сталина - разумеется, при условии его подчинения германским властям, так как он, как никто другой, умеет управлять русским народом".



А.Шпеер "Воспоминания"

Яков Рабинер, www.proza.ru/2009/02/06/817