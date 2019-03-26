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Россия решила сохранить транзит газа через Украину

26 марта 2019 | 11:18

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В Министерстве энергетики России ожидают, что Москве и Киеву удастся достичь некоторых договоренностей о продлении контракта на транзит газа в Европу через территорию Украины не позднее осени 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы ведомства Анатолия Яновского.


По его словам, ближайшая встреча по газу запланирована на май 2019 года, итоговая трехсторонняя встреча в формате Россия — Украина — ЕС должна пройти в сентябре-октябре текущего года. «Мы ожидаем, что в какой-то степени удастся договориться с Украиной по транзиту газа после 2020 года. Если этого не произойдет в мае, то, вероятно, это произойдет в октябре», — сказал он.



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