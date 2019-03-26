Россия решила сохранить транзит газа через Украину

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Папа китайского мальчика Лао приехал в Пекин с семьей из провинции, потерял здесь дочь и после этого стал сажать сына на цепь прямо на улице, чтобы его не украли, пока отец катает клиентов по китайской столице. Фотографии Лао были опубликованы в Daily Mail и мгновенно разошлись по Интернету, попала в газеты и блоги. 5 февраля стало известно, что проблема разрешилась: двухлетнего Лао Лу по решению пекинских властей определили в детский сад на три года.