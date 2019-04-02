Победивший Смешко

02 апреля 2019 | 16:05 , Виталий ДЯЧЕНКО

Результаты экзитполов на выборах президента Украины принесли несколько относительно неожиданных результатов.

На ряду с слишком высоким результатом у Владимира Зеленского, чья победа хоть и прогнозировалась, но не с таким отрывом, удивил бывший глава СБУ Игорь Смешко, который стал главной темной лошадкой этих выборов.

И хотя его 6,5%, по усредненным данным экзитполов, на первый взгляд, не слишком впечатляют, но не нужно забывать, что о персоне Смешко еще пару месяцев назад в стране вообще мало кто помнил и он и близко не входил в обойму "первых политиков страны". Сегодня же, получив шестое место на выборах президента, Игорь Петрович неожиданно для многих стал обладателем если не золотой, то как минимум серебряной акции.

Итак, следом за Зеленским с его 30%, во второй тур выходит действующий президент Петр Порошенко, у которого 18% голосов. Юлия Тимошенко с ее 14%, похоже, так и не смогла выйти за рамки своего ядерного электорат,а и третье подряд поражение на президентских выборах, ставит под большое сомнение возможность наращивания поддержки в будущем. От "единого кандидата от юго-востока" Юрия Бойко больше его 10% вряд ли кто-то ждал, а Анатолий Гриценко, получивший что-то около 7%, в очередной раз не смог, не то что бы нарастить, но даже и удержать свои высокие прошлогодние рейтинги.

В ближайшие три недели Порошенко и Зеленскому предстоит столкнуться уже один на один, и перед каждым из них стоят свои задачи. И если Владимиру Александровичу можно надеяться и дальше продолжать кампанию в пассивном стиле - избиратели Бойко и Вилкула и так, скорее всего, перетекут к нему, то Петру Алексеевичу, помимо работы на снижение популярности Зеленского, необходимо стремительно наращивать свою поддержку, чтобы получить часть электората Тимошенко и Гриценко. Но пытаться договариваться с ними - дело безнадежное, противостояние между этими политиками уже давно зашло слишком далеко.

Таким образом, получается, что из главных кандидатов в президенты, не вышедших во второй тур, Смешко единственный, с кем Порошенко потенциально способен заключить альянс. И ему как действующему президенту есть что предложить Смешко. Например, должность секретаря СНБО после выборов. Сейчас на этой позиции Александр Турчинов, но у того всегда были достаточно скромные личные амбиции, и он вполне может согласиться на другую должность, например, в Администрации президента. Если подобный альянс состоится, это, конечно, не означает, что к результату Порошенко можно сразу плюсовать 7%, но эффект может быть достаточно весомым.

Что же касается Зеленского, то он также может "перехватить" Смешко у Порошенко, пообещав тому хотя бы ту же самую должность секретаря СНБО и место во главе переговорной группы по Донбассу, но далеко не факт, что в штабе у Зеленского (читай у Игоря Коломойского) в принципе настроены договариваться хоть с кем-то. Результат Владимира Александровича в первом туре достаточно высок, чтобы рассчитывать победить без того, чтобы давать хотя бы кому-нибудь какие-угодно обещания.

Сегодня многие говорят о возможном союзе Зеленского с Тимошенко, но сейчас вести переговоры с ней "команде Зе" совершенно не с руки. Зеленский сегодня победитель, а Тимошенко, равно как и Гриценко, на этих выборах выглядят "лузерами", и заключать с ними союзы - это принижать масштабы собственной победы в первом туре.

Вот и получается, что пока именно Смешко главный победитель первого тура выборов. Зеленский замахнулся слишком высоко, и для него этот результат - лишь промежуточный, который важно не растерять за три недели в борьбе с хитрым, коварным и куда более искушенным в политической борьбе Порошенко. Последний же пока победил лишь своего давнего заклятого друга - Тимошенко, но теперь перед ним еще более сложный вызов. Смешко же может конвертировать свои 7% в серьезные политические дивиденды. Все будет зависеть от того, как именно он ответит на интересные предложения, которые у него теперь точно будут.

"Деловая столица"