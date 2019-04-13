ТЕМА

Ломаченко сломал руку во время нокаутирующего удара

13 апреля 2019 | 17:55

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Василий Ломаченко в бою против Кроллы получил травму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Facebook-группу украинского чемпиона.


"Василий Ломаченко в интервью ESNEWS подтвердил, что сломал руку во время нокаута. Завтра украинский чемпион пройдет обследование в больнице, чтобы определить тяжесть травмы и сроки восстановления", - говорится в сообщении. 



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