Ломаченко сломал руку во время нокаутирующего удара

"Василий Ломаченко в интервью ESNEWS подтвердил, что сломал руку во время нокаута. Завтра украинский чемпион пройдет обследование в больнице, чтобы определить тяжесть травмы и сроки восстановления", - говорится в сообщении.

Василий Ломаченко в бою против Кроллы получил травму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Facebook-группу украинского чемпиона.