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Ломаченко сломал руку во время нокаутирующего удара
13 апреля 2019 | 17:55
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Василий Ломаченко в бою против Кроллы получил травму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Facebook-группу украинского чемпиона.
"Василий Ломаченко в интервью ESNEWS подтвердил, что сломал руку во время нокаута. Завтра украинский чемпион пройдет обследование в больнице, чтобы определить тяжесть травмы и сроки восстановления", - говорится в сообщении.
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