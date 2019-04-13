Рукопашная битва в центре Киева под эгидой Президента (много фото)

13 апреля 2019 | 19:33 , Олег Ельцов. ТЕМА

13 апреля в Киеве в четвертый раз состоялся традиционный турнир по рукопашному бою на Кубок Президента Украины. Было все: военный оркестр, полные трибуны, отличные поединки, глубокие нокауты и носилки, чествование победителей.

Вот так просыпаешься в субботу в 6 утра и смотришь как Вася Ломаченко зверски забивает противника в четвертом раунде. Начинаешь размышлять: а не стоит ли запретить бокс и прочие близкие дисциплины, где голова используется для битья? Ведь есть страны, где профессиональный бокс вне закона…

13 апреля, Дворец спорта, Киев. Военный оркестр, выступления чиновников и генералов. Поддержка участниками турнира плененных украинских моряков, наконец – красивые жесткие бои одновременно на трех коврах. Выступают исключительно офицеры, сменившие мундиры на кимоно. Были жесткие схватки, победители и побежденные, были глубокие нокатуты, когда спортсменов уводили под руки, а одного унесли на носилках. И тут приходит понимание: запрещать силовые единоборства в нашей стране рановато. Кто тогда будете ее защищать? Мы должны уметь дать по морде врагу и преступнику. Представители силовых ведомств, принявшие участие в турнире, доказали: они умеют это делать.

Организаторы — Управление государственной охраны Украины, Министерство молодежи и спорта, Всеукраинская федерация рукопашного боя. Участвовали команды Управления государственной охраны, Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции (спецподразделение «Корд»), Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национального антикоррупционного бюро Украины. Члены команд — действующие сотрудники силовых структур и участники ООС (АТО).

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