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10.000 украинцев заболели корью. 35 умерли

17 апреля 2019 | 18:27

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В течение последних двух с половиной лет в Украине заболели корью почти 100 тысяч человек, для 35 из них болезнь стала летальной. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун журналистам после заседания правительства, передает корреспондент УНН.


"Корь - это не просто болезнь, заболело уже почти 100 тыс. человек уже за последние два с половиной года, 35 смертей", - отметила Супрун.

По ее словам, в медицинских учреждениях Украины достаточно вакцин для вакцинации детей и взрослых, в том числе тех, кто были в контакте с больными корью. И именно вакцинация является единственным действенным методом защиты от болезни.

Как отметила и.о. министра, сейчас в Украине есть и в ближайшее время будут завезены вакцины общим количеством 1,5 млн доз.

Напомним, Украина возглавила антирейтинг ВОЗ по заболеваемости корью.



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