Трем лицам избрали меры пресечения за подготовку к убийству в Иванковичах

18 апреля 2019 | 10:25

Суд избрал меры пресечения трем подозреваемым в подготовке к совершению убийства с использованием пулемета в Иванковичах Киевской области, "оценив" организацию покушения на убийство в 192 тысячи гривен. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев в Facebook, передает УНН.

"Как думаете, сколько стоит индульгенция за организацию убийства? Несколько дней назад в Иванковичах полиция задержала трех человек, которые готовились к совершению убийства. Сегодня суд избирал им меру пресечения. Организацию покушения на убийство с пулеметом при задержанных суд оценил в 192 100 гривен", - сообщил Князев.

Напомним, 15 апреля Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в Киевской области задержали вооруженную группу из трех человек, которые, по предварительным данным, готовили физическую ликвидацию львовского криминального авторитета по заказу неустановленных сразу лиц. Нардеп Антон Геращенко указал, что группу лиц задержали "в непосредственной близости от дома одного из кандидатов в Президенты Украины". По данным же Единого госреестра деклараций, дом в Иванковичах есть у Владимира Зеленского.