ТЕМА

Арестованы убийцы женщины-таксиста

22 апреля 2019 | 19:15

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Суд арестовал подозреваемых в уголовном производстве по факту убийства женщины-таксиста и незаконного завладения ее транспортным средством. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.


Следствие установило, что двое мужчин заказали услуги частного такси и отправились из Киева в город Ватутино Черкасской области и решили похитить авто, которым управляла женщина-таксист. Для этого 27-летний пассажир, достав пистолет, выстрелил ей в голову. Тело женщины злоумышленники спрятали в канаве около Ватутино.

Впоследствии правоохранители задержализлоумышленников. Ими оказались двое жителей города Звенигородка.

Одному из задержанных сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство), ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, другому - ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.



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