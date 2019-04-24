ТЕМА

СБУ проверяет социологов

24 апреля 2019 | 17:03

распечатать        комментарии [0]       добавить в

СБУ проверяет опрос "Мысли и взгляды жителей Галичины: апрель-май 2019", заказанный изданием Зеркало недели и проведенный Киевским международным институтом социологии КМИС.


Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу СБУ во Львовской обл. По данным СБУ, в опросе идет речь о перспективах региона в качестве отдельного независимого государства или присоединения к другой стране.

 

Предварительно СБУ сделала вывод, что опрос содержит признаки сепаратизма – преступление, предусмотренное ст.110 Уголовного кодекса.

 

"В частности, публичные призывы или распространение материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - уточняют в спецслужбе.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Павел ПАЩЕНКО

Совладелец группы "Приват" Игорь Коломойский редко показывается на люди.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100