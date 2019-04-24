СБУ проверяет социологов

24 апреля 2019 | 17:03

СБУ проверяет опрос "Мысли и взгляды жителей Галичины: апрель-май 2019", заказанный изданием Зеркало недели и проведенный Киевским международным институтом социологии КМИС.

Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу СБУ во Львовской обл. По данным СБУ, в опросе идет речь о перспективах региона в качестве отдельного независимого государства или присоединения к другой стране.

Предварительно СБУ сделала вывод, что опрос содержит признаки сепаратизма – преступление, предусмотренное ст.110 Уголовного кодекса.

"В частности, публичные призывы или распространение материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - уточняют в спецслужбе.