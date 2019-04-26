Транзит российской нефти в Европу остановлен

26 апреля 2019 | 11:48

Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает БелТА со ссылкой на белорусскую «Гомельтранснефть Дружба».

Уточняется, что полностью прекращена перекачка нефти на участке «Мозырь-Броды».



Украинский оператор АО «Укртранснафта» пошел на такой шаг из-за невозможности доставить нефть в Словакию, ранее отказавшейся от приема некачественной нефти. Еще одним поводом стало отсутствие свободных мощностей на венгерском пункте сдачи «Фенешлитке».



Ранее решение о приостановке на неопределенный срок транзита нефти из России из-за ее качества также приняла Польша.



Белоруссия заявила о снижении качества нефти, поступающей из России, по южной ветке нефтепровода «Дружба» 19 апреля. В сырье обнаружили высокое содержание хлорорганических соединений, что стало причиной поломки дорогостоящего оборудования на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. «Транснефть» признала проблемы и пообещала исправить ситуацию.