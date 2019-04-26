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Транзит российской нефти в Европу остановлен
26 апреля 2019 | 11:48
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Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает БелТА со ссылкой на белорусскую «Гомельтранснефть Дружба».
Уточняется, что полностью прекращена перекачка нефти на участке «Мозырь-Броды».
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