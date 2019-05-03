На днях заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин побывал в Чехии, где подписал договор о сотрудничестве в борьбе с ОПГ. Чехия является одной из стран, где украинский криминалитет пустил глубокие корни.

По данным "Страны", в ближайшее время подобные соглашения МВД Украины хочет подписать еще с двумя государствами, где обосновались воры в законе - Турцией и Грецией.

Но главный удар планируется нанести в Киеве - в парламенте хотят еще до инаугурации нового президента, принять законопроект, которым предусматрена уголовная ответственность и немалый срок лишения свободы для "воров в законе".

Закон от Авакова

Сам законопроект № 1188 был разработан группой нардепов под руководством Арсена Авакова и зарегистрирован в Верховной Раде еще 2 декабря 2014 года. Однако его провалили в мае 2016 года - тогда за него проголосовало лишь 183 депутата.

В законопроекте речь идет о внесении изменений в ст.255 Уголовного кодекса Украины - "создание преступной организации". В действующей статье УК за создание, руководство, и участие даже в материальном обеспечении в преступной организации предусмотрено наказание на срок от пяти до двенадцати лет.

Аваков и инициативная группа разработчиков пошла по грузинскому пути - по проекту закона криминальная ответственность наступает также и для тех, кто титулует себя ворами в законе - на срок от семи лет до пожизненного заключения. Также в проекте закона оговаривается понятие преступного сообщества.

Несмотря на фиаско в 2016 году, инициаторы законопроекта рассчитывают, что Верховная Рада на этот раз все же примет его "дембельским аккордом".

По данным источников в МВД, этот вопрос является важным с политической точки зрения для Арсена Авакова, который хочет сделать изничтожение воров в законе как класса, одним из центральных элементов своего пиара.

Надеются на принятие закона и в полиции, так как рассчитывают после ослабления воров в законе нанести удар по "гастролерам" - приезжим преступным группировкам, которым дают возможность работать в Украине именно воры в законе.

Воровское лобби

В тоже время, у законопроекта № 1188 есть довольно большая группа противников среди нардепов. Не секрет, что украинские лидеры преступности еще с 90-х годов обросли дружескими и деловыми связями среди депутатов Верховной Рады.

"Среди нардепов почти всех фракций есть те, которые фактически состоят на содержании воров в законе, ежемесячно получают у них зарплату, ездят на подаренных ворами машинах и живут в подаренных ими квартирах и особняках. Эти связи особо не "светят", но и особо не скрывают. Например смотрящий по центральной и западной Украине вор в законе Неделя - Андрей Недзельский - открыто принимает нардепов в Премьер-паласе, где у него штаб-квартира. Приемные дни у него по пятницам и субботам. Другая часть нардепов - речь идет о фракции БПП, кормится из рук днепровского клана воров, который возглавляет вор Умка - Сергей Олейник. За которым в свою очередь, стоит Александр Нареклишвили, которого недавно в суде запретили называть "Нариком" и криминальным авторитетом. Есть и другие группы влияния, например, депутаты из Западной Украины, которые связаны с криминальным авторитетом по кличке Вова Морда, он же Владимир Дидух из Львова. Все они лоббируют интересы своих патронов", - рассказал "Стране" высокопоставленный сотрудник МВД.

Игра кланов

Стоит отметить, что сейчас в Украине наибольшую силу набрали три воровских клана, на которые ориентируются региональные преступные сообщества. Криминальные процессы в Центральной и Западной Украине "окучивает" киевский вор в законе Андрей Недзельский ("Неделя").

Восточную Украину взял по крыло днепровский клан во главе с Сергеем Олейником ("Умка"). Южную Украину за последние два года прибрал под себя клан могущественного и влиятельного вора в законе Надира Салифова (Лоту Гули). Впрочем, у Недели и Умки намного больше связей среди чиновников и нардепов.

Лоту Гули пока не обладает такими же рычагами. Но это всего лишь вопрос времени - влиятельный азребайджанский вор очень амбициозен и давно рассчитывает "подвинуть" Неделю и днепровский клан с занимаемых ими позиций в политической сфере. Для этого Лоту Гули рассчитывает провести в парламент группу "своих" депутатов. К слову, у Салифова в Киеве живет младший брат, который получил юридическое образование, не судим и не имеет криминального прошлого.

"Брат Лоту Гули регулярно ездит в Стамбул, где собственно и живет Лоту Гули. Есть информация, что брат как раз и попытается пройти в Раду", - утверждает источник "Страны! в полиции.

Остальные патриархи украинского воровского мира, такие как воры Лера Сумской, Антимос и Полтава постепенно уходят на задний план, выполняя второстепенные функции - третейских судей, контроля и хранения воровских "касс" - общаков.

Грузины пока вне большой игры

Впрочем, помимо крупных и влиятельных воров - Недели, Умки и Лоту Гули, Украина за последние четыре года стала настоящей приманкой для "лаврушников" - гастролеров из многочисленных кланов грузинских воров в законе. Однако им не удалось приобрести в Украине влиятельных друзей во власти, поэтому они ограничены традиционным криминальными видами "заработков" - квартирными, автомобильными и карманными кражами и разбоями.

В большой бизнес "гастролеров" не пускают их влиятельные коллеги из трех кланов, а по возможности - "сливают" их полиции и СБУ.

Как воры закона продавливают

По словам источников "Страны" в МВД, за последние пять лет "карманные" депутаты смогли "потопить" в ВР целый ряд законов, которые не выгодны ворам в законе и провести те, которые на руку лидерам криминальных кланов.

"Закон о евробляхах лоббировал авторитет Вова Морда - он контролирует западные таможни и торговлю подержанными автомобилями из Западной Европы. Неделя при помощи своих депутатов провел закон о добыче янтаря в Украине. Помимо законодателей, воровские кланы имеют своих лоббистов даже в Кабмине и во многих министерствах и профильных ведомствах, таких как Госфискальная служба и Генпрокуратура. В сферу главных интересов воровских кланов входит таможня, вырубка лесов, грузоперевозки, сельское хозяйство, игровой бизнес. По сути воровские украинские сообщества превратились в мощные финансово-политические группы, с которыми вынуждены считаться как политики, так и крупный бизнес. Даже если будет принят законопроект о "ворах в законе", воровские кланы все равно останутся на плаву. Ради денег и бизнеса воры мимикрируют и рвутся во власть, используя любые рычаги и возможности", - признался источник "Страны" в МВД.

В тоже время, он добавляет, что в случае принятия законопроекта воры в законе и их ближайшее окружение в Украине больше появлятся не будут, а станут управлять ситуацией из эмиграции. "Есть три страны, где они уже сейчас очень мощно присутствуют. Это Чехия, Греция и Турция. Именно поэтому с Чехией заключен договор, который позволит выявлять украинских воров, выдворять их и блокировать финансовые операции. Подобные же соглашения планируются заключить и с Грецией и Турцией. По крайней мере такое желание есть у украинской стороны. Будет ли оно у наших турецких и греческих коллег - покажет время", - говорит высокопоставленный сотрудник полиции.