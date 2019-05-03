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Порошенко обсудил с главой МВФ ситуацию вокруг ПриватБанка

03 мая 2019 | 18:48

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Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард обсудил ситуацию вокруг судебных процессов в Украине с целью денационализации ПриватБанка. Об этом Порошенко сообщил в Twitter, передает УНН.


"Ситуация вокруг судебных процессов в Украине с целью денационализации ПриватБанка может поставить под угрозу финансовую стабильность государства. Об этом сегодня говорил с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард", - написал глава государства. 

Порошенко также выразил благодарность Лагард за постоянную поддержку реформ в Украине и за заверения в готовности развивать сотрудничество между Украиной и МВФ. 

Как сообщал УНН, 18 апреля суд признал незаконным национализации ПриватБанка. В НБУ заявили, что готовят апелляцию на решение суда о незаконности национализации ПриватБанка. 

Международный валютный фонд, комментируя это решение, заявил, что продолжает поддерживать усилия власти Украины по реформированию финансового сектора и корпоративного управления в госбанках, а также призывает власти продолжать усилия по возмещению потерь бывшими владельцами и связанными лицами проблемных банков.



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