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Порошенко обсудил с главой МВФ ситуацию вокруг ПриватБанка
03 мая 2019 | 18:48
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Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард обсудил ситуацию вокруг судебных процессов в Украине с целью денационализации ПриватБанка. Об этом Порошенко сообщил в Twitter, передает УНН.
"Ситуация вокруг судебных процессов в Украине с целью денационализации ПриватБанка может поставить под угрозу финансовую стабильность государства. Об этом сегодня говорил с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард", - написал глава государства.
Порошенко также выразил благодарность Лагард за постоянную поддержку реформ в Украине и за заверения в готовности развивать сотрудничество между Украиной и МВФ.
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