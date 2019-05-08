Сытника вызвали на допрос, СБУ исследует интересную запись 08 мая 2019 | 13:40 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Печерский районный суд г.Киева назначил компьютерно-техническую экспертизу и экспертизу звукозаписи аудиофайлов, на которых человек с голосом, похожим на директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника, рассказывает о своей роли во время выборов президента США.

Как сообщается в постановлении суда от 8 апреля 2019 года, обнародованном в Едином госреестре судебных решений, экспертизу должны провести эксперты Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины.



В мотивировочной части постановления указано, что прокурор Генеральной прокуратуры Украины обратился к судье с ходатайством о проведении экспертизы в уголовном производстве № 42019000000000566 от 14 марта 2019 года, начатому по обращению народного депутата о превышении служебных полномочий работниками НАБУ, к которому была добавлена копия судебного решения и флэш-накопитель.



"Из содержания данного обращения установлено, что согласно аудиофайлу зафиксирован разговор лица по голосу похожего на голос директора НАБУ, из которого усматривается, что последний использовал служебное положение вопреки интересам службы с целью вмешательства в избирательный процесс по избранию президента Соединенных Штатов Америки и поддержки одного из кандидатов и снижения рейтинга другого кандидата на пост президента США путем разглашения данных предварительного расследования по уголовным производствам, связанным с ведомостями, которые содержатся в списках "черной бухгалтерии" Партии регионов", - сказано в мотивировочной части постановления.



По информации из постановления суда, в ходе проведения обыска 27 марта 2019 года в охотничьем хозяйстве "Полесское-Сарны" (Ровенская обл., Ровенский район , пос.Страшево) была выявлена карта с аудиофайлами, которые вероятно содержат записи разговоров с участием лица, голос которого похож на голос директора НАБУ с содержанием, что может свидетельствовать о совершении уголовных преступлений.



В связи с этим у органа досудебного расследования возникла необходимость выяснить технические условия и технологию получения звукозаписей по месту зафиксированных разговоров с участием А.Сытника, а также идентифицировать его по физическим данным голоса.



Ввиду этого Печерский райсуд постановил ходатайство прокурора Генпрокуратуры удовлетворить и назначить комплексную компьютерно-техническую экспертизу и экспертизу звукозаписи аудиофайлов.



В частности эксперты Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ должны определить: являются ли фонограммы на карте-памяти "2019-01-01--16-42-49", "2019-01-01--16-45-50", "2019-01-01--16-48-50" оригиналами? Принимал ли А.Сытник участие в зафиксированных на фонограммах разговоров в файлах "2019-01-01--16-42-49", "2019-01-01--16-45-50", "2019-01-01--16-48-50", которые содержатся на карте-памяти в период с 29 декабря 2018 года по 3 января 2019 года, и какие конкретно слова и фразы ним произнесены? Сколько человек участвовало в зафиксированных на фонограммах разговорах?



Какой смысл фонограмм разговоров, содержащихся в указанных файлах?



Ранее в этот день сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины вызывает директора НАБУ Артема Сытника в пятницу, 10 мая, на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения им полномочий.



Как сообщалось, 15 марта 2019 года в эфире программы "Право на власть" генпрокурор Юрий Луценко сообщил о поступившем заявлении от внефракционного народного депутата Бориса Розенблата, который утверждал о якобы передаче директором НАБУ А.Сытником в США т.н."черной бухгалтерии" Партии регионов для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах. Он добавил, что вскоре ГБР приступит к обработке этого дела.



22 марта в НАБУ заявили, что его детективы не собирали и никому не передавали никаких доказательств противоправной деятельности американского политтехнолога Пола Манафорта НАБУ, и опровергли заявление Ю.Луценко об их возможном влиянии на выборы президента США, назвав его абсурдной попыткой дискредитировать Бюро.



В свою очередь руководитель САП Назар Холодницкий, комментируя эту ситуацию, сказал: "Если он (Сытник) действительно увидел себя геополитиком и помогал Хиллари, то надо делать выводы, это неправильно... У меня с ним (с Сытником) в 2016 году был разговор на конференции в Панаме, и он мне также говорил, что хочет помочь Хиллари. На мой вопрос "Где ты, а где Хиллари" ответа не было".



Утечка записей так называемой "черной бухгалтерии" в СМИ США, также известной как "амбарная книга" Партии регионов, стала причиной отставки П.Манафорта из кампании Д.Трампа и привела к одному из ключевых обвинений в расследовании заговора с РФ, которое преследует Д.Трампа в течение последних двух с половиной лет. По данным The New York Times, в "черной бухгалтерии" фамилия Манафорта упоминается 22 раза. В целом речь шла о выплатах на сумму в $12,7 млн, осуществленных в течение 2007-2012 годов. Интерфакс-Украина



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