Втопить за Зе

11 мая 2019 | 12:06 , Олег Ельцов. ТЕМА

Нет, вы не подумайте плохого: я по-прежнему считаю, что Зе – ничтожный фигляр, неспособный принести пользы ни мне лично, ни моей стране. Мне он просто не интересен, как никогда не был интересен его «95 квартал», его дебильные шуточки и дебильный тембр голоса (всегда считал, что это он только на сцене так коверкает голос: ан нет!). Просто этот посредственный мужичок сел не в свои сани и на президентской должности он будет поистине смешон – разве это не величайший успех комика? Но по гамбургскому счету, ничего драматичного и революционного не случилось, о чем и спешу вас проинформировать.

Если читать умные книжки, то после состоявшихся президентских выборов остается вскочить и изречь: «Ай да Хосе Ортега-и-Гассет, ай да сукин сын!» Без малого сто лет назад он анонсировал «век самодовольных недорослей», которые захватят власть и начнут управлять миром по своему нехитрому разумению. И вроде ж не возразишь: все по писанному получается. И с гордостью можно констатировать, что наша страна – в авангарде процессов, охватывающих весь мир. Плебс желает перемен – нате вам: Трамп, Макрон, Зеленский…

Ну во франциях-америках там своя история и своя система: у них столько предохранителей от идиотов, что при всем желании идиот может лишь легко напакостить, но не системно навредить. У нас – совсем другое дело! Хам и недоучка может развернуться по полной. Сокрушить все до основания… Так я думал какое-то время, и так думает определенное число сограждан, с которыми не стыдно сесть на одном поле.

Но сегодня я так уже не думаю: ничего драматичного не произошло, Зеля не сможет навредить по-крупному. Да, его избрание отбросит страну в ее развитии на пару лет, но мы все наверстаем. И вот почему.

Народ голосовал за Зе по двум причинам. Одни – потому что обсмотрелись «1+1» и «95-й», другие – просто чтобы не видеть больше Порошенко. И все они, естественно, голосовали за перемены. В итоге получили свое. Президент - Зе, Порох - в жо. Наш постсовковый избиратель в массе своей воспринимает президента как барина, секретаря ЦК КПСС, боженьку, который порешает все проблемы. Но всего этого президент не может сделать (читаем Конституцию). Он может немногое, беспрестанно лавируя между интересами различных политических групп, которые в свою очередь управляются группами бизнесовыми, или, как принято говорить – олигархатом. Безусловно, Порошенко сам является представителем этих групп, взаимодействовал с разными из них, вступал в союзы, конфронтации – в общем: все как всегда и везде.

Народ решил, что можно привести к власти человека, с этими группами не связанного. И получили, как и ожидалось просто 3D изображение Президента. Он иногда появляется в эфире, несет какую-то чушь, а всем остальным занимаются всякие люди из «Команды Зе» и мужчина с бородкой в очках, миллиардом на счету и недвижимостью в Швейцарии и Израиле.

Пока «пересичные» бурно обсуждают последний видос Зе, в это время в Израиль летают гонцы ведущих СМИ страны, чтобы узнать светлые мысли Ко о том, кого следует оставить в правительстве, как будут возвращать «Приватбанк» п карать тех, кто осмелился его отнять. А кто такой этой Коломойский, что его мнение должно волновать всю страну? Зе включил его в свою команду, сказал о нем хоть одно доброе слово?.. Коломойский успел рассказать, что он никогда в жизни никого ни о чем не просил, ему чужого не нужно – все сам, тяжкими трудами заработал. А то, что он видит своего юриста во главе АП – так это ж его личное мнение, что ж тут такого… А Госавиаслужба, «Укртранснафта» - это все случайно получилось и при Зе он туда клюв совать больше не станет.

Говорят, при Порошенко вольготно чувствовал себя Ахметов. И то правда. Как правда и то, что благодаря этому союзу удалось развести в разные углы ринга Вилкула и Бойко, не оставить ни одного шанса региональной кодле изменить вектор движения страны на 180 градусов.

Сегодня у Ахметова наметились проблемы. О чем Коломойский однозначно заявляет: будет платить такую ренту за использование наших всенародных недр, как платят структуры Коломойского. А иные СМИ в ответку публикуют грандиозные репортажи про добычу Ахметовым руды с прайсом его затрат и описанием титанического труда рабочих.

Вот это и есть суть происшедшего! То есть, к власти пришел не комик, равноудаленный от олигархата, а на смену одному олигархическому союзу пришел другой. И если Порошенко пытался проводить хоть отчасти самостоятельную политику, то сейчас настала эпоха тотального Коломойского – власть оказалась в руках иной олигархической группы. С чем я нас всех и поздравляю!

Поэтому не стоит цитировать кабинетного теоретика Хосе Ортега-и-Гассета. Он оказался не прав, как и все те избиратели, которые считают, что настало их время, а демократия позволила им наконец решать судьбу своего государства. Ни хрена не позволила и не позволит! Просто всех в очередной раз развели, как это происходило на протяжении всей истории человечества. Власть оказывается в руках народа лишь в краткие мгновения успешных революций. Ну, а что происходит дальше, и кто пользуется плодами этих революций мы все знаем из другой цитаты другого классика.