ТЕМА

Руководителю телеканала в Киеве сожгли авто

12 мая 2019 | 14:45

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Главному редактору канала ТВi Владимиру Егорову сегодня, 12 мая, в 4.30 подожгли автомобиль. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.


"Поджог в воскресенье в 4-30. Подло, исподтишка, не по-мужски. Пожарные и полиция свою работу сделали, спасибо, приехали оперативно. Машина восстановлению не подлежит. Я связываю это с профессиональной деятельностью. Соседи говорят о хлопке, явный поджог. Хорошо, что никто не пострадал. Машину любил, стала хорошим другом", - написал он и разместил видео горящего автомобиля. 



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