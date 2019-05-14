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НАБУ проводит обыск в Нацгрвардии
14 мая 2019 | 15:01
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Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии Украины, а также в ряде частных компаний в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ в Facebook.
"Детективы НАБУ осуществляют обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии Украины, а также в ряде частных компаний. Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии Украины, по версии следствия, утратило активы на 81,64 млн грн", - говорится в сообщении.
Также, предварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.). Расследование указанных фактов осуществляется с декабря 2017 года.
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