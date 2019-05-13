Богдан Хмельницкий - правозащитник или троянский конь Майданюк? Часть 2

13 мая 2019 | 11:40

Правозащитная бизнес-модель, телеканал за «обнал», колорадский миротворец, командировка в тыл политического противника: «гречка» от «Народного фронта» за деньги «Партии регионов». Момент истины избирателя.

Если читатель представляет правозащитников как истовых бессребреников, таких отыщешь не сразу. Для многих звание правозащитника – хорошая рекламная вывеска в поиске денежных клиентов. Нет, все эти бабушки-многодетные мамы мало кому нужны. В лучшем случае, им за 150 гривен помогут составить стандартное исковое заявление. А если выяснится, что у гражданина еще имеются деньжата, то возьмут его на обслуживаниев ходе судебных разбирательств. Не даром правозащитник Богдан Хмельницкий-Майданюк записан в избирательном списке как «помощник адвоката адвокатского объединения «ДИФА». Правда, юридического образования у него нет. Якобы в 2011 поступил на юрфак. Желанные клиенты Хмельницкого-Майданюка – матерые уголовники и коммерсанты. Так, под защиту «правозащитника» и его юридической братвы попали киллеры, расстрелявшие средь бела дня хозяина столичного салона мебели «4 room» и двух его охранников из «Титана». Деньги не пахнут, а ведь деньги там были не малые: один из совладельцев салона нанял киллеров, чтобы те убили партнера. А потом нанял Хмельницкого-Майданюка защищать убийц.

Наш герой со товарищи предоставляет не только юридические услуги: за ваши деньги обслужат комплексно. Бизнес-конфликты – это их конек. Вот одни бизнесмены, зарабатывающие баснословные деньги на пассажирских перевозках в столице, проиграли тендер другим и тут же обратились к Хмельницкому-Майданюку. Он взялся патронировать бизнес перевозчиков: устроил пикеты, подготовил сюжеты на «Гром ТВ», провел пресс-конференции... Видимо, заказчики остались довольны: Богдан Хмельницкий-Майданюк по сей день специализируется на контроле пассажирских перевозок.

В ином случае его братва крушит зал игровых автоматов и обвиняет столичные власти в покровительстве нелегальным казино. Но эти набеги не стали регулярными. Знаете почему? Потому что после столь мощной рекламной кампании, остальные владельцы залов с игровыми автоматами стали безропотно платить «правозащитникам», чтобы те дали спокойно работать.

Если внимательно проанализировать деятельность группировки Хмельницкого-Майданюка, окажется, что вся их активность в той или иной форме задевает чьи-то бизнес-интересы.

Как известно, самый доходный бизнес – политика. В 2012 Хмельнцкий- Майданюк не смог просочиться в парламент в родной Умани, набрав смехотворные меньше одного процента. Но затесаться в список тех, кто обслуживает власть, удалось. Это сегодня он плечом к плечу с теми, кто делал революцию на морозном Майдане. А ведь в разгар противостояния он находился по другую сторону баррикад. Нет, нам не удалось отыскать откровенных заявлений Хмельницкого-Майданюка о бендеровцах-фашистах, пытающихся сместить законного президента. Но... «судите по делам его».

В этом нам поможет любопытный проект «Гром ТВ». Он появился параллельно с тем, как была озвучена идея создания общественного телевидения группой оппозиционных журналистов во главе с Наемом и Яневским. У непосвященных даже возникла путаница: где тут «Гром ТВ», а где «Громадське ТВ»? Старт ТВ-проекта Хмельницкого-Майданюка был очень резвым: регулярные скандальные сюжеты, мощный пиар. Он лично принимал участие в подготовке сюжетов, называя себя журналистом. Про оппозицию – ни одного доброго слова. Зато в октябре 2013 года выходит сюжет, где «расследователи» подсчитали во сколько обходится содержание палаточного городка под Печерским судом в поддержку Тимошенко.

Но момент истины настал в разгар революционных событий. Зайдите на сайт «Гром ТВ» и убедитесь в этом сами. Вот несколько сюжетов о «пыточных» в здании Киевгорадминистрации и в помещении Укрпрофспилки,, захваченных революционерами. Эту тему раскручивали лишь два телеканала: «112», засветившийся в связях с министром МВД Захарченко и «Гром ТВ».

Вспомните, как революционеры, противостоявшие «Беркуту» на Грушевского и Институтской, успешно использовали салютные установки и петарды. «Гром ТВ» оперативно реагирует и готовит сюжет о грубых нарушениях в торговле пиротехникой.

В то же время неизвестные бросили коктейль Молотова в дом милицейского генерала в отставке, который посмел заявить, что один из лидеров оппозиции Кличко никогда не входил в состав ОПГ, как это заверяла власть. Генерал намекнул, что может подсказать следствию фамилии провластных депутатов с мафиозным прошлым. Через несколько дней генеральский дом вспыхнул. Хозяин едва успел спастись, выбежав на улицу с двумя детьми, и сразу заявил: это месть министра Захарченко за его излишнюю «разговорчивость». Любопытно, что служба ГСО, где на охране стоял дом генерала, не отреагировала на аварийный вызов. Вскоре с генералом встретилась съемочная группа «Гром ТВ». В вышедшем сюжете журналисты подвели к мысли, что генерал сам себе спалил дом.

То, что в самые горячие дни революции подконтрольное Хмельницкому-Майданюку «Гром ТВ» четко исполняло политический заказ власти – совершенно очевидно. Объясняется все просто. Во времена Януковича режим выстроил «вертикаль власти» и монополизировал все виды криминального промысла. Так, прекратили существование многочисленные конвертационные центры, которые со всей беспощадностью громило МВД. Остались работать только свои – все они находились в подчинении министра внутренних дел. Один из таких мощнейших центров действовал по всей стране, а его штаб-квартира находилась в Днепропетровске. Центр принадлежал так называемым «комбатовцам». С ними очень плотно сотрудничала братва Хмельницкого-Майданюка. Они представляли интересы конвертцентра «комбатовцев» в Киеве. Информированные источники утверждают, что в то время Хмельницкий-Майданюк со своей бригадой буквально купался в деньгах.

Такой он – незатейливый секрет финансового процветания правозащитника, у которого вдруг появились деньги и на финансирование телекомпании и на собственный пиар. Кстати, Хмельницкий-Майданюк не одинок. Харьковский «Оплот», завязанный на ментах Захарченко, также был допущен к таинству конвертации. Сегодня оплотовцы убивают украинских патриотов на востоке страны, а Хмельницкий–Майданюк устроился в партийном списке вместе с командирами добровольцев.

В нашем распоряжении оказалось письмо бессовестно «кинутых» соратников Хмельницкого-Майданюка. Приводим дословную выдержку.

«Ми - активісти Об'єднання Богдана Хмельницького, в тому числі родичі затриманих або незаконно засуджених, які звернулися по допомогу до Об'єднання Богдана Хмельницького.

З надією на допомогу нашим близьким, ми заплатили гроші "на потреби організації", як сказав нам Богдан Хмельницький, записалися членами його організації і згодилися на участь у різних мітингах, які мали б допомогти нашим рідним. Протягом року ми брали учать у різних заходах і вірили, що якась діяльність по захисту наших рідних відбувається. Але останнім часом Богдан Хмельницький і його представники ігнорують наші телефонні дзвінки, "ховаються" від запитань, посилаючись на зайнятість в зв'язку з тим, що "Богдан іде в депутати".

Вважаємо себе обманутими і хочемо надати Вам цю інформацію, щоб Ви, якщо у Вас буде така можливість, повідомили виборцям 91 округу правду, яка б відкрила очі людям на "борця за справедливість".

Слідкуючи за діяльністю Богдана Хмельницького в надії все ж отримати допомогу для наших близьких (бо ще за часів Януковича він казав, що в нього є "свої" у владі), дивлячись на його сьогоденну риторіку правозахисника-"оборотня" ("то вашим, то нашим"), здається, що Яценюк, як лідер Народного Фронту, навіть не знає кого "штовхають" від його партії...

Богдан Хмельницький особливої участі у Майдані не приймав: ми іноді приходили і розгортали палатку "правової допомоги", щоб сфотографуватися. Тримаючи "ніс по вітру", він вичикував, куди краще направити свою діяльність, і "на всяк випадок" з'являвся на Майдані.

Але його відношення до Майдану він одразу показав, як тільки його друг і саратник по "Гром-ТВ" Жан Новосельцев (якого доречі "турнули" з 1+1 за співпрацю з колишним головою МВС Захарченко) запропонував за гроші того ж Захарченка організувати проросійську кампанію "За мир в Україні" . Жан Новосельцев, доречі, продовжує проросійську кампанію "Миротворець", залишаючись другом Богдана Хмельницького і його співучасником по «Гром-ТВ».

Мы можем поставить под сомнение утверждения обманутых людей. Но как следует трактовать вот эту акцию, которую Хмельницкий-Майданюк со товарищи организовали в мае? Они нацепили на грудь вместе «колорадскую» и желто-голубую ленты, после чего пошли агитировать народ на Майдан. Мол: мы за мир, политики нас разъединяют, а мы ведь – братские народы. Народ прямо говорит на камеру, что они – провокаторы.

Вообще-то объединять символ государственности с символом страны-агрессора, да еще вспоминать про «братские отношения» с теми, кто «отжимает» наши земли и расстреливает наши города – за это по законам военного времени следует привлекать к ответственности, а не дискутировать на центральной площади воюющей страны. Правда, Майданюк обещал, что вскоре он отправится в зону боевых действий и так же, как на Майдане, предложит прицепить желто-голубую ленту сепаратистам на востоке. Не поехал, не предложил, ибо знает – там с ним дискутировать не станут. Зато через несколько месяцев –аккурат под выборы - он отправился к нашим бойцам в зону АТО – привез «гуманитарку». Им он почему-то не предлагал нацепить на грудь «колорада». И про свою инициативу вовремя забыл. На груди Хмельницкого-Майданюка уже нет двух «лент примирения». Что так?..

На Майдане...

... и в зоне АТО

Упаси боже, Хмельницкий-Майданюк проползет в парламент! Уж тогда этот провокатор со стажем сможет и должен будет сыграть деморализующую роль в коалиции демократических сил. И это не просто предположения, которые вытекают из всей биографии Хмельницкого-Майданюка. По нашим сведениям, сегодня он – «подшефный» Александра Сталиноленовича Качного: в прошлом – председателя Киевского облсовета и зампреда Госдепартамента рыбного хозяйства. По чистому совпадению г-н Качной является крупным рыботорговцем. По информации из регионального гадюшника, Хмельницкого-Майданюка "готовят" для дальнейшего использования в рядах «Народного фронта» в интересах Партии регионов.

Собственно, с Хмельницким-Майданюком все ясно. Не ясно другое: каким макаром он затесался в провластный блок? Какое отношение он имеет к той политической силе, которую представляет «Народный фронт»? Неужели деньги от конверт-центров Захарченко можно купить совесть народа, как делает это Хмельницкий-Майданюк на встречах в 91-м округе?

Впрочем, окончательное решение принимают не политики, а избиратели.