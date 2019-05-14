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Экс-командующий Нацгвардией задержан НАБУ

14 мая 2019 | 18:23

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7 мая 2019 года президент Петр Порошенко уволил командующего Национальной гвардии Юрия Аллерова. Назначен на эту должность Аллеров был в конце декабря 2015 года. А через неделю после увольнения к небу пожаловало с обысками НАБУ.


Сегодня, 14 мая, сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего руководителя Нацгвардии генерал-полковника Юрия Аллерова. Как выяснили журналисты «Фразы», его обвиняют по делу, связанному с хищением более 5 миллионов долларов на строительстве жилья для военных.

По словам агента НАБУ Евгения Шевченко, производство было открыто по факту возможного хищения в больших объемах на жилье для военных. Речь, в частности, идет о сумме, превышающей 5 миллионов долларов, сообщает «Страна».

Шевченко рассказал, что для военных на Печерске строились квартиры, однако вместо них они получили квартиры в пригороде столицы. А разницы в этих помещениях составила более $5 млн.

Также агент НАБУ поведал, что дочь Аллерова стала обладательницей одной из квартир от застройщика, который был причастен к этой афере. И речь, по всей видимости, идет о компании «Укрбуд». Она не смогла объяснить, откуда у нее такие средства, ведь ни бизнесом дочь генерала не занимается, ни стабильного высокого дохода у нее нет.

Дело вели почти полтора года, проводились соответствующие экспертизы и сегодня, по словам Шевченко, все дошло до логического конца. А уже завтра, по всей видимости, состоится судебное заседание, на котором экс-руководителю Нацгвардии будут выбирать меру пресечения.

Обвинение будет просить об аресте. Если же речь пойдет о залоге, то, по мнению агента НАБУ, ее размер будет на уровне 100 миллионов гривен.



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