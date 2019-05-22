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Кума Кличко обвиняют в том, что он курирует в Киеве уголовные и силовые акции
22 мая 2019 | 09:35
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Кум Виталия Кличко и нардеп Артур Палатный (на фото) стал “сильной рукой Порошенко” и под его контролем находятся “криминальные бригады”, “которые выполняют задачи по силовым акциям”. Утверждается, что Палатный планирует стать спикером Верховной Рады или, если это не получится, уехать в Европу.
Об этом KV стало известно из интервью Константина Бедового, председателя Киевской областной организации общественно-политического движения кандидата в президенты Валентина Наливайченко "Справедливость", размещенного на канале DubinskyPro на видеохостинге Youtube 2 марта 2019 года.
По словам бывшего члена партии “УДАР” Константина Бедового (он себя называет адвокатом, бизнесменом и правозащитником, в Интернете о нем пишут, как бывшем члене ОПГ “Рыбки”), за завершение самостоятельной деятельности партии Виталия Кличко и отказ от самостоятельного участия “УДАРа” в парламентских выборах “были получены взрослые деньги”.
“12 июля 2015 года на дне рождения дочери Артура (Палатного - KV) по-семейному сидим, приходит Виталик (Кличко - KV) и начинает рассказывать: “Ребята, я встречался с Кононом (Игорем Кононенко - KV) - посадят, убьют, все отнимут, все плохо, надо сдаваться. Это разговор идет о том, чтобы окончательно прекратить самостоятельную деятельность партии “УДАР”, - рассказал Бедовой.
Он добавил, что за слияние “УДАРа” с “БПП” Петр Порошенко должен был заплатить 150 млн долларов.
Сейчас, по словам бывшего “УДАРовца”, “сильной рукой Порошенко” является глава комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Артур Палатный (фракция “БПП”).
“Структура банды Палатного такова: около 200 бойцов, которые готовы покалечить, но не готовы убить. Люди, которые грабят, выкидывают из магазинов, компаний, торговых центров. Это банда, которая лупила “свободовских” депутатов - наемники. Есть секретная бригада лично Палатного - эти любое могут исполнить, он их прячет, их возле него вы никогда не увидите… Это серьезная, законспирированная, очень вооруженная банда”, - заявил Бедовой.
По его мнению, Артур Палатный пытается “сделать заявку на суперхищника Киева”. “3 млн долларов они “кассируют” по базарам и ларькам в месяц - есть на чем развиваться, есть, что дать наверх, ментам, СБУшникам, и прямая зеленая от Пети (Порошенко - KV)”, - сказал Константин Бедовой.
Он также заявил, что в дальнейших планах кума Кличко - стать “как минимум спикером парламента” либо “убежать”. “Он уже активно платит долю, носит в зубах деньги авторитетному российскому вору в законе, живущему в Европе, и последние два года вывозит “бабки” очень активно. То есть, если здесь он вдруг проиграет - там он упал в Европу, мощнейший вор заслонит его от всех проблем”, - резюмировал Бедовой.
Кроме прочего, Артур Палатный является кумом мэра Киева Виталия Кличко и почетным президентом Киевской городской организации Федерации бокса Украины.
В списки “БПП” Палатный попал по квоте партии Виталия Кличко “УДАР”, где был заместителем лидера партии. В 2012 году Артур Палатный в первый раз прошел в ВР по списку “УДАРа” (№9). До того, в 2010-2012 годах, возглавлял фракцию “УДАРа” в Киевском облсовете.
KV сообщала, что, по мнению журналиста Станислава Речинского, к конфликту вокруг столичных рынков “Лукьяновский” и “Нивки” может быть причастен Артур Палатный, который якобы решил отнять рынки у Александра Лищенко, известного в определенных кругах как “Лича”.
“УДАР” пора переименовывать в “Кистень”. Думаю, что напоследок эти ребята все-таки отожмут и кинотеатр “Киев” и еще пару десятков вкусных объектов в Киеве. Но это ненадолго”, - написал Станислав Речинский на своей странице в соцсети Facebook, но впоследствии удалил этот пост.
Напомним, 24 января с.г. Виталий Кличко заявил, что думает об участии в парламентских выборах, которые состоятся 27 октября с.г.
"Я буду участвовать в парламентских выборах и, с высокой вероятностью, политическая партия "УДАР" будет принимать участие в парламентских выборах для того, чтобы отстаивать интересы и города Киева, и каждого городка и каждой деревни в Украине", – сказал мэр Киева.
Отметим, что Кличко не присутствовал на выдвижении Петра Порошенко в президенты Украины на второй срок. Мэр Киева только прислал видеоролик, записанный в больнице города Санкт-Иоганн-ин-Тироль (Австрия), куда Кличко после посещения “Украинского дома” в Давосе отправили .лечить старую травму спины.
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