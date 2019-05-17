Новенький ВАЗ-2106 27 лет простоял на балконе многоэтажки

Машина простояла на балконе дома в спальном районе Дигомского массива более четверти века и стала своеобразным символом лихих 90-х в Грузии. И вот, на днях, впервые за 27 лет, голубая "шестерка" вновь спустилась на землю. Мало кто знает, что за "Жигулями" на балконе стоит трогательная история одного человека, чьей мечте, к сожалению, не суждено было сбыться.







В 1991 году житель спального района Тбилиси Резо Энукидзе купил себе новенький ВАЗ-2106, о котором мечтал всю свою жизнь. Но поездить на машине ему так и не удалось. В первую же ночь неизвестные злоумышленники сняли покрышки с машины. Хозяин автомобиля был настолько расстроен, что при помощи подъемного крана "припарковал" автомобиль прямо на балконе своей квартиры.



Она так и простояла все эти годы на балконе без колес. Хозяин ее регулярно мыл и чистил до самой своей смерти, но так и не решился ее спустить и не купил новые колеса. Такой ее и спустили вниз по решению его наследников. Поговаривают, что автомобиль продали какому-то коллекционеру, ведь у нее практически не было пробега и она полностью в оригинальном состоянии. Автоконсалтинг