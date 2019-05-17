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Новенький ВАЗ-2106 27 лет простоял на балконе многоэтажки
17 мая 2019 | 15:56
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В Грузии об этом автомобиле знают все. На балконе 4 этажа многоэтажки в Тбилиси уже 25 лет хранится абсолютно новенький ВАЗ-2106. Он даже стал местной достопримечательностью и иногда сюда даже заглядывают туристы, чтобы взглянуть на это "чудо". Но оказалось, что это была не очень веселая история.
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