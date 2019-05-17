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Новенький ВАЗ-2106 27 лет простоял на балконе многоэтажки

17 мая 2019 | 15:56

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В Грузии об этом автомобиле знают все. На балконе 4 этажа многоэтажки в Тбилиси уже 25 лет хранится абсолютно новенький ВАЗ-2106. Он даже стал местной достопримечательностью и иногда сюда даже заглядывают туристы, чтобы взглянуть на это "чудо". Но оказалось, что это была не очень веселая история.


Забытый на балконе: Новенький ВАЗ-2106 27 лет простоял на балконе многоэтажки - ВАЗ-2106 

Машина простояла на балконе дома в спальном районе Дигомского массива более четверти века и стала своеобразным символом лихих 90-х в Грузии. И вот, на днях, впервые за 27 лет, голубая "шестерка" вновь спустилась на землю. Мало кто знает, что за "Жигулями" на балконе стоит трогательная история одного человека, чьей мечте, к сожалению, не суждено было сбыться. 

 

В 1991 году житель спального района Тбилиси Резо Энукидзе купил себе новенький ВАЗ-2106, о котором мечтал всю свою жизнь. Но поездить на машине ему так и не удалось. В первую же ночь неизвестные злоумышленники сняли покрышки с машины. Хозяин автомобиля был настолько расстроен, что при помощи подъемного крана "припарковал" автомобиль прямо на балконе своей квартиры. 

Она так и простояла все эти годы на балконе без колес. Хозяин ее регулярно мыл и чистил до самой своей смерти, но так и не решился ее спустить и не купил новые колеса. Такой ее и спустили вниз по решению его наследников. Поговаривают, что автомобиль продали какому-то коллекционеру, ведь у нее практически не было пробега и она полностью в оригинальном состоянии. 

Автоконсалтинг


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