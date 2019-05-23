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Портнов чувствует себя в ГПУ как дома

23 мая 2019 | 10:13

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Бывший замглавы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов дал показания по убийствам на Майдане в Генпрокуратуре.


О деталях допроса скандальный экс-чиновник сообщил в своем Telegram-канале, передает "ДС". 

Портнов явился на дорос в ГПУ накануне, 22 мая, несмотря на то, что был вызван на 27 мая

"На допросе сообщил о роли главы Департамента специальных расследований (Сергея) Горбатюка и руководства Генеральной прокуратуры в сокрытии массовых убийств на Майдане", - заявил он.

Портнов сказал, что добавил ведомству работы. "Теперь у следователей будет чуть больше работы, - они должны следственным путем проверить указанную информацию, допросить своих собственных руководителей и внести это все в реестр досудебных расследований".



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