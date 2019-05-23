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ЕС напомнило Зеленскому про его обещания

23 мая 2019 | 11:00

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В Европейском Союзе надеются, чтоб Президент Украины Владимир Зеленский не забудет обещаний о продолжении евроинтеграции Украины и активизации борьбы с коррупцией в стране. Об этом во время выступления на конференции в Киеве заявила заместитель главы Представительства ЕС в Украине Аннета Вайдеманн, передает корреспондент УНН.


"Мы надеемся, что слова, которые мы услышали от нового Президента о его поддержке европейской интеграции Украины, и о том, что он хочет активизировать борьбу с коррупцией и продвигать судебную реформу, не будут забыты", - сказала Вайдеманн.



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