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Это пушка. The New York Times включил украинку Alyona Alyona в рейтинг лучших новых исполнителей Европы

23 мая 2019 | 11:53

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Вчера, 22 мая, The New York Times опубликовал список Топ 15 новых исполнителей Европы, на которые стоит обратить внимание. От Украины в него вошла исполнительница рэпа Alyona Alyona.


Это пушка. The New York Times включил украинку Alyona Alyona в рейтинг лучших новых исполнителей Европы - фото

The New York Times включил украинку Alyona Alyona в рейтинг лучших новых исполнителей Европы

@Instagram/Alyona Alyona

Европейская музыка — это больше, чем просто блеск Евровидения, — так объяснило свой список лучший 15 новых исполнителей Европы издание The New York Times. Включите свой звук, чтобы услышать 15 самых важных музыкальных открытий региона, музыкальных и социальных, прямо сейчас. Издание знакомит читателей с 15 музыкантами из Италии, Украины, Грузии, Франции, Швеции, Португалии, Бельгии, Великобритании, Польши, Швейцарии, Испании, Германии, России, Косово и Турции, а также высказывает предположения фанам какого американского исполнителя их музыка может прийтись по вкусу.

 
 

В список вошла исполнительница рэпа Alyona Alyona. Ее предложили послушать фанам Azealia Banks.

Она одна из немногих украинских рэпперов, — отмечает The New York Times, — которая читает рэп практически молниеносно, и при этом не использует нецензурной лексики. Ее первый хит Рибки был якобы о рыбе, хотя это была метафора о молодых женщинах, которые чувствуют себя не в своей тарелке. Все ее тексты о толерантности и принятии, и она быстро завоевала себе поклонников среди украинской молодежи.

«В рэп-музыке в Украине еще не было таких громких свежих имен», — отметил в комментарии изданию популярный украинский певец Иван Дорн.

Несмотря на то, что российская рэп-музыка очень популярна в Украине, Alyona Alyona решила читать рэп на своем родном языке — украинском. «Я хочу рассказывать о повседневной жизни на своем родном языке», — сказала исполнительница в комментарии The New York Times.

В свой плейлист издание включило песню Alyona Alyona — Відчиняй.

Напоминаем, об рэп-исполнительница Alyona Alyona заговорили сразу же после публикации в сети Youtube ее первого клипа Рибки в октябре 2018 года. Уже в начале апреля 2019 года Alyona Alyona выпустила свой дебютный альбом Пушка. В апреле же американский VOGUE назвал исполнительницу самой неожиданной звездой рэпа. Ее первый сольный концерт запланирован на 14 июня в Зеленом театре в Киеве.


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