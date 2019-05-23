Европейская музыка — это больше, чем просто блеск Евровидения, — так объяснило свой список лучший 15 новых исполнителей Европы издание The New York Times. Включите свой звук, чтобы услышать 15 самых важных музыкальных открытий региона, музыкальных и социальных, прямо сейчас. Издание знакомит читателей с 15 музыкантами из Италии, Украины, Грузии, Франции, Швеции, Португалии, Бельгии, Великобритании, Польши, Швейцарии, Испании, Германии, России, Косово и Турции, а также высказывает предположения фанам какого американского исполнителя их музыка может прийтись по вкусу.

В список вошла исполнительница рэпа Alyona Alyona. Ее предложили послушать фанам Azealia Banks.

Она одна из немногих украинских рэпперов, — отмечает The New York Times, — которая читает рэп практически молниеносно, и при этом не использует нецензурной лексики. Ее первый хит Рибки был якобы о рыбе, хотя это была метафора о молодых женщинах, которые чувствуют себя не в своей тарелке. Все ее тексты о толерантности и принятии, и она быстро завоевала себе поклонников среди украинской молодежи.

«В рэп-музыке в Украине еще не было таких громких свежих имен», — отметил в комментарии изданию популярный украинский певец Иван Дорн.

Несмотря на то, что российская рэп-музыка очень популярна в Украине, Alyona Alyona решила читать рэп на своем родном языке — украинском. «Я хочу рассказывать о повседневной жизни на своем родном языке», — сказала исполнительница в комментарии The New York Times.

В свой плейлист издание включило песню Alyona Alyona — Відчиняй.