С новым оружием для украинских полицейских не все чисто

28 мая 2019 | 09:12 , Вячеслав Масный

Какие тайны скрывает закупка пистолет-пулеметов МР5 для Национальной полиции Украины взамен автоматам Калашникова.

Недавно при участии главы Национальной полиции Украины Сергея Князева и высоких полицейских руководителей в Киеве была анонсирована замена автомата Калашникова укороченной модификации - АКСУ, состоящего на вооружении полицейских патрулей и спецподразделений со времен Советского Союза. Взамен старого проверенного оружия Украина собирается закупать популярный в мире пистолет-пулемет проекта немецкой компании Heckler & Koch MP5 - Maschinenpistole 5 (MP5). Но несмотря на широко разрекламированные Сергеем Князевым преимущества нового оружия украинских полицейских, есть целый ряд вопросов как к самому выбору нового оружия, так и к механизму закупки дорогого импортного пистолет-пулемета.

Преступника не нужно уничтожить, его нужно остановить

Главное преимущество немецкого «малыша», по словам начальника отдела вооружения Департамента управления имуществом Нацполиции Максима Мовчана - его пониженная убойная сила. Если автомат Калашникова - оружие армейское, и его задача - эффективно пробивать бронезащиту и поражать живую силу противника, то задача полицейского - не убить, а только остановить злоумышленника. И для таких целей подходит MP5, использующий пистолетный патрон, который сохраняет убойную силу только на дистанции в 300-400 метров. Такой патрон меньше рикошетит, а значит меньше риска для гражданских, и поэтому он больше подходит для полицейских задач. Максим Мовчан подчеркнул, что это оружие прошло полный комплекс испытаний, подконтрольную эксплуатацию, и планами ведомства предусмотрена поставка этих пистолетов-пулеметов сначала в подразделения патрульной полиции, а затем полиции особого назначения, несущих службу на улицах города.

Никаких подробностей о масштабах закупки и поставщике нового полицейского оружия руководители Нацполиции не озвучили. Сергей Князев лишь отметил, что процедура носила закрытый характер, и носит гриф "Ограничено": "То есть это была секретная закупка, и поэтому я не могу рассказать детали и назвать предприятия, которые участвовали в этой закупки, - только потому, что это статья "вооружение"».

Секретность закупки и немногословность руководства Национальной полиции вызывают целый ряд подозрений, ведь информация из открытых источников говорит, что далеко не все "гладко" с поставками МР5 для Украины.

Купить пистолет не напрямую, а через третьи руки

Первая проблема в том, что "немецкие" МР5 в руках представителей Нацполиции в принципе не могут быть немецкими. Ведь компания Heckler & Koch - главный производитель этого оружия, как оказалось, никаких переговоров о поставках оружия не вела, не говоря уже о заключении каких-либо контрактов. Именно такое заявление немецкому изданию "Deutsche welle" еще два месяца назад сделал представитель компании Флориан Бокерманн. Более того, такие переговоры в принципе невозможны, ведь Heckler & Koch ограничивает круг своих контрагентов только "стратегией зеленых стран" - то есть поставляет оружие только в страны ЕС и НАТО, приближенные к НАТО страны или те, к которым немецкое правительство проявляет особый интерес из соображений безопасности. Украина в список этих стран пока, к сожалению, не входит.

Автомат Калашникова и пистолет-пулемет "МР-5"

Конечно же, найти альтернативу немецкому оружейному гиганту на международных рынках не выглядит проблемой, ведь лицензию на производство МР5 имеют 14 стран в мире. Откуда именно прибудут МР5 в Украину, до сих пор официально не объявлено, но "Украинский милитарный портал" со ссылкой на собственные анонимные источники сообщал, что поставщиком выступит Турция. Учитывая, что закупки вооружения и оборудования для украинской армии в этой стране уже не раз происходили, такая информация выглядит вполне достоверной.

Но тогда поставки оружия "не из Германии" порождают вопросы к качеству нового оружия. Ведь надежность и эффективность, составляющие главное преимущество немецкого пистолет-пулемета, присущие именно его немецкому оригиналу, а вот качество лицензионных копий и клонов может сильно отличаться. Турецкое происхождение полицейских МР5 вызывает особую тревогу именно потому, что многие турецкие производители стрелкового оружия как раз и "славятся" низким качеством своей продукции.

Действительно МР5 лучший выбор?

Даже в лучшем случае - если турецкие МР5 будут высочайшего качества и полностью отвечать немецкому оригиналу, сомнения в целесообразности "туманных закупок" Нацполиции не исчезают. Хотя на презентации украинские чиновники всячески нахваливали оружие, стоит помнить, что у ведущих полицейских служб мира к этому пистолет-пулемету не раз возникали претензии. В частности, силовики США выражали недовольство низкой энергией пули, дистанцией поражения и способностью пробивать бронезащиту. Именно с целью "осовременивания" МР5 - а оригинальная модель этого оружия появилась еще в середине 1960-х, - немецкие производители начали выпускать новые модификации - с мощными патронами. Они сейчас и состоят на вооружении силовиков и спецподразделений США, Канады и европейских стран. Также очень серьезной проблемой МР5 является его высокая цена - более 900 долларов за единицу. Heckler & Koch также боролись с этой проблемой, разработав модельный ряд значительно более дешевых, при сопоставимых характеристиках, пистолет-пулеметов UMP.

Сергей Князев, глава Нацполиции

Тем не менее, на презентации в Нацполиции были представлены именно классические - дорогие и устаревшие - MP5, которые, по словам Сергея Князева, должны попасть "в каждую патрульную машину». Обсудить с отечественными экспертами целесообразность такого выбора сегодня нет возможности, как и получить ответы на вопросы о критериях, которыми руководствовались в Нацполиции при выборе замены АКСУ. Ведь закупка "секретная".

Эксперты, к которым обращался "Укринформ" за комментариями, лишь разводили руками. И это при том, что с недавних пор украинское общество с большим вниманием относится к проблеме непрозрачных закупок и возможных коррупционных схем при поставках вооружения для украинских силовиков. Как показывает история с новым оружием для полицейских, ситуация с поставками и закупками для них отнюдь не лучше, чем в скандальном "Укроборонпроме". А потому вряд ли удастся игнорировать общественный интерес и скрывать проблему.

Укринформ