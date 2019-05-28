На Эвересте погибли 11 туристов за 10 дней

28 мая 2019 | 16:46

За 10 дней во время попыток покорить гору Эверест погибли 11 человек. Об этом пишет Daily Mail Online.

62-летний американский юрист из Колорадо Кристофер Джон Кулиш стал 11-й жертвой Эвереста. Он внезапно умер 27 мая после спуска. Причина его смерти остается неясной.

Кулиш - второй американец, умерший за последние 10 дней после достижения пика. Он был частью группы альпинистов и отпраздновал свой 62-й день рождения на горе.

Большинство смертей связано с истощением и усталостью, что усугубляется тем, что на маршруте к вершине и с ней - "очереди", что ведет к опасным задержкам.

Напомним, из-за глобального потепления на Эвересте находят десятки тел погибших много лет назад альпинистов.