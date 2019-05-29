Ущерб экономики России от аварийных космических запусков за 8 лет составил 35 млрд рублей

29 мая 2019 | 09:32

Экономический ущерб России за 11 аварийных космических запусков в период с 2010 по 2018 годы составил около 35 млрд рублей. Из них 10,5 млрд рублей оказались непокрытыми страхованием, пишет ТАСС со ссылкой на документы, опубликованные на портале правовой информации в рамках финансово-экономического обоснования к проекту постановления Правительства России о субсидиях из федерального бюджета страховщикам космических запусков.

Ущерб России за аварийные запуски в 35 млрд рублей в 13 раз превысил расходы на их страхование. При этом Россия вернула себе почти 20 млрд рублей, что в семь раз превышает расходы на страхование.

Чистые убытки Роскосмоса в результате неудачных запусков, которые не были застрахованы, составили около 10,5 млрд рублей. При этом из документов следует, что страховые компании вернули Роскосмосу порядка 20 млрд рублей, но в них не говорится, что стало с еще 2,5 млрд рублей, не учтенных в этих сметах.

Всего в период с 2010 по 2018 годы на страхование космических запусков было потрачено 15 млрд рублей — 8% от стоимости космической техники. Из них только 3 млрд рублей пошли из бюджета Роскосмоса, остальные 12 млрд рублей выделил бюджет России в качестве субсидий.

По итогам 2018 года страховые компании по всему миру должны выплатить почти $600 млн из-за восьми неудачных космических запусков. Убытки от аварийных запусков России составляют около 30% от этой суммы — $185 млн, за два крупных аварийных запуска, которые были застрахованы компаниями СОГАЗ, «Согласие» и «ВТБ Страхование» — спутника «Ангостат» с убытком $121 млн и пилотируемого аппарата «Союз МС-10» с убытком $65 млн.

В будущем Роскосмос собирается перейти на систему пакетного страхования, когда компании будут страховать не каждый запуск, а сразу несколько полетов. В Роскосмосе называют это золотой жилой для компаний, однако пока тарифы слишком высокие для начала сотрудничества.