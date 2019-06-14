Нет, мы не увидим Зеленского на велосипеде - "время не то"

14 июня 2019 | 08:50

Передвижение президента Владимира Зеленского на велосипеде в условиях текущей обстановки в государстве нецелесообразно Об этом заявил заместитель главы Администрации президента и один из сценаристов сериала "Слуга народа" Юрий Костюк, информирует "ДС" со ссылкой на Громадське.

"Мы понимаем, что сейчас у нас не та ситуация в стране, когда президент может себе позволить ездить на велосипеде. Но это такая мечта, символ того, что и президент, и другие политики должны быть проще, ближе к народу. Не обязательно для этого ездить на маршрутке каждый день. В кино это просто послание, что должна меняться философия... Этим мы попали в ожидания людей", - отметил он.