ТЕМА

Нет, мы не увидим Зеленского на велосипеде - "время не то"

14 июня 2019 | 08:50

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Передвижение президента Владимира Зеленского на велосипеде в условиях текущей обстановки в государстве нецелесообразно Об этом заявил заместитель главы Администрации президента и один из сценаристов сериала "Слуга народа" Юрий Костюк, информирует "ДС" со ссылкой на Громадське.


"Мы понимаем, что сейчас у нас не та ситуация в стране, когда президент может себе позволить ездить на велосипеде. Но это такая мечта, символ того, что и президент, и другие политики должны быть проще, ближе к народу. Не обязательно для этого ездить на маршрутке каждый день. В кино это просто послание, что должна меняться философия... Этим мы попали в ожидания людей", - отметил он.

Костюк отрицает, что команда Зеленского обманула людей "красивой картинкой в фильме".

"Неправильно думать, что народ глупый. На самом деле люди очень умные, они чувствуют фальшь, чувствуют очень хорошо. Любой мог снять сериал о политике, и были попытки, но они не имели такого эффекта", - отметил он.



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