CNN: військові Ірану зняли з борта танкера міну, що не розірвалася

14 июня 2019 | 08:47

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Вашингтон має у своєму розпорядженні відеозапис, на якому зображено, як особи з іранського військового корабля знімають міну, що не розірвалася, з борту одного з танкерів, які зазнали нападу в затоці Омана. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN. За твердженням джерел CNN з числа американських офіційних осіб, запис і фотознімки були зроблені з борту військового літака США. Міна нібито була прикріплена до борту танкера Kokuka Courageous. За версією CNN, іранський корабель наблизився до танкера, незважаючи на те, що в даному районі перебували вже близько чотирьох годин американський есмінець Bainbridge, а також безпілотник США і літак базової патрульної авіації P-8 Poseidon. "Військові США вважають, що іранці намагалися забрати докази своєї причетності до нападу", - говорилося в матеріалі. CNN також повідомив, що кілька іранських кораблів прибули в район, де знаходиться Bainbridge. Нібито у зв'язку з цим Центральне командування Збройних сил США заявило, що Вашингтон "не потерпить створення перешкод для Bainbridge". Нагадаємо, США вважають, за напади на танкери в Оманській затоці у четвер, 13 червня, відповідальний Іран, який своїми діями посилює напруженість у близькосхідному регіоні. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео. Як відомо, два нафтоналивних судна зазнали в четвер нападу в затоці Омана.



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