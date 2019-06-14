Русские признали проигрыш в космической гонке. Но еще сопротивляются

14 июня 2019 | 08:43

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Дмитрий Медведев отметил, что возвращение лидерства России в космосе - вопрос не только престижа, но и национальной безопасности. "Сегодня таких достижений у нас, к сожалению, не там много, но лидерство возвращать нужно. Это не только вопрос престижа, но и национальной безопасности", - сказал премьер.

Глава правительства напомнил о том, что в свое время Россия была первопроходцем в космосе, опережала абсолютное большинство других стран, и поэтому сейчас не имеет права сдавать позиции. По его словам, центральную роль должен сыграть Роскосмос.



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